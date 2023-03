El casting de Cañedo para su defensa: el técnico ovetense duda entre 3 opciones

«La plantilla tiene sustitutos de calidad para todos los puestos. En esa posición puede jugar Rodri Suárez, Prendes u Orfila, no hay problema en ese puesto». Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, no quiso desvelar nada de su once en su última rueda de prensa, pero en su cabeza ronda una gran duda. Con Mayorga en la grada, sancionado al ver dos tarjetas amarillas en el duelo ante el Oviedo Vetusta, el técnico carbayón tiene que reformar su defensa para enfrentarse hoy (17.00 horas) al Palencia en la Nueva Balastera. Y para hacerse con ese preciado puesto tiene tres candidatos principales: Pedro Orfila, Rodri Suárez y Prendes

El hombre que más papeletas tiene para hacerse con el puesto de titular es Pedro Orfila. El defensor luanquín no está en su mejor momento de la temporada, pero durante el primer tramo del año fue la pareja de baile habitual de Morcillo. El blanquiazul suma ya 1.662 minutos jugados, repartidos entre el puesto de central y el de lateral derecho, y sería la opción más conservadora de las que dispone Cañedo. El ovetense parece que está empezando a recuperar su confianza en él, ya que contra el Vetusta le dio la titularidad en el flanco derecho, aunque su rendimiento estuvo lejos de ser correcto. Rodri Suárez sería la alternativa más valiente. El central leonés todavía no ha debutado con los colores del Avilés a pesar de que recaló en el mercado invernal, por lo que de salir de la partida serían sus primeros minutos jugando en Segunda RFEF. Para la propuesta que quiere implementar Cañedo, basada en salir con el balón jugado y no rifar la pelota, Suárez es el perfil más idóneo, ya que tiene una gran capacidad para romper líneas con el pase. El año pasado disputó casi mil minutos en Primera RFEF, por lo que un escenario como la Nueva Balastera no le resulta grande. Además, gracias a su 1,86 de altura puede suponer, junto a Morcillo, un gran peligro en el juego aéreo. El tercero en discordia es Prendes. El central avilesino, que aterrizó en octubre del 2020 en el Suárez Puerta, ha formado dos veces como titular con Morcillo esta temporada y ha disputado más de quinientos minutos, aunque lo cierto es que últimamente está siendo un habitual en los descartes de Cañedo. El avilesino lleva sin disputar un minuto con los colores del Avilés desde el empate fuera de casa ante el Zamora, cuando en el descanso fue sustituido por Iván Serrano. Tanto Orfila como Rodri Suárez y Prendes han entrado en la convocatoria de 18 futbolistas que ha hecho Cañedo para viajar hasta tierras palentinas, por lo que el técnico carbayón esperará hasta última hora para tomar su decisión. Ante el Vetusta sorprendió a propios y extraños sacando un once con varias rotaciones, por lo que a priori los tres tienen opciones de comenzar como titulares el duelo ante el Palencia. La baja de Mayorga supone un gran varapalo para la zaga avilesina, pero el entrenador blanquiazul tiene recursos de sobra en plantilla para que su baja no pase factura al rendimiento del equipo.