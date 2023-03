El Lealtad toma Mareo y el Cova es el nuevo líder: así fue la jornada en Tercera

El Lealtad sorprendió al Sporting B en Marea mientras que el Covadonga sigue su ritmo intratable y ya es el líder de la competición. Les sigue L' Entregu, que derrotó en un choque emocionante al Praviano. Así fue la jornada del domingo en la Tercera asturiana:

Al Sporting B se le sale la cadena: el Lealtad sorprende en Mareo

Sporting B: Petr (0), Trabanco (1), Somolinos (0), Pola (1), Montes (1); Dacal (1), Lucas (1), Damián (0), Lozano (1), Oyón (1), Santamaría (1). Cambios: Miguel (1) por Pola, min. 30. Aspra (1) por Damián, min. 45. Argüelles (1) por (Lozano) min. 45. Junior (1) por Oyón, min. 62. Ariel (1) por Santamaría, min. 62. Lealtad: Porrón (3), Pablo (2), Orviz (3), Rafa Felgueroso (3), Marcos (3), Meana (3), Ivanchu (3), Miguel (3), Montequín (3), Álex (3) y Adri (3). Cambios: Monti (2) por Pablo, min. 66. Adri Díaz (2) por Montequín, min. 66. Álvaro (2) por Ivanchu, min. 72. Zuku (s.c.) por Marcos, min. 86. Agus (s.c.) por Meana, min. 86. El gol: 0-1, min. 15: Montequín Árbitro: Ballesteros de la Rubia (Oviedo). Amonestó a los locales Montes, Aspra, Argüelles y Trabanco, y a los visitantes Marcos Blanco, Montequín y Porrón. Amonestó al técnico local Dani Mori. Mareo: 700 espectadores.

El Sporting B ha entrado en una pequeña crisis de juego, sensaciones, y, sobre todo, de resultados. Ayer, en Mareo, el Lealtad se llevó la victoria (0-1) gracias a un gol de Montequín al cuarto de hora de un partido que discurrió sin apenas ocasiones. Tuvo una clarísima Santamaría para empatar. Pero apareció Porrón. El resto, un encuentro sin muchas situaciones de gol. Los de Jorge Menéndez se mostraron muy fiables, confirmando que ahora mismo son un equipo al alza, capaz de ganar cinco encuentros de forma consecutiva. Los de Dani Mori, sin embargo, agravaron su mal momento. Porque el traspiés les hace perder esa primera posición, ahora en favor del Covadonga. Solo han sumado uno de los últimos 9 puntos. A falta de siete encuentros, son segundos, a un punto de los ovetenses.

Una pérdida en la salida de Somolinos, un central muy fiable, terminó con el 0-1. Marcos Blanco ganó línea de fondo, levantó la cabeza y puso un buen centro que Petr no acertó a desviar y que terminó siendo empujado a la red por Montequín. El filial reaccionó enseguida y tuvo Santamaría la mejor ocasión para empatar. Lozano ganó a Rafa Felgueroso el duelo y sirvió en bandeja el 1-1 a Santamaría. Porrón negó el gol del 9. Luego, el Lealtad consiguió algo muy complicado: anular al filial rojiblanco, dejarlo sin ocasiones. La energía habitual del equipo rojiblanco no estuvo presente en ningún momento del encuentro. Marcos Blanco y Adri Llano ganaron la batalla de la medular, y dejaron sin opciones a Oyón y Lucas, el talento rojiblanco. Dani Mori intentó agitar el encuentro como fuese; metió a Aspra y Argüelles, y después a Junior y a Ariel Herrero. Pero el Lealtad no se desordenó. Ariel tuvo una situación bastante clara de cabeza, pero no encontró la portería. Los maliayos estuvieron cómodos y muy seguros. El Lealtad pudo incluso hacer el 0-2 en el tiempo de añadido tras un gran contragolpe conducido por Adri Díaz.

El Caudal se queda corto: 0-0 ante el Stadium

Avilés Stadium: Javi Menes (3); Bayón (2), Expósito (2), Nahuel (1), Álex Muñiz (2), Marcos Novoa (3), Aramo (2), Víctor Valero (1), Álvaro del Ojo (3), Colucci (1) y José Ortega (1). Cambios: Néstor Bustelo (1), min. 54 por Víctor Valero. David Heres (1), min, 64 por Aramo. Adri Abello (2), min. 64 por José Ortega. Fonseca (1), min. 81 por Marcos Novoa. Caudal: Junquera (3); Pablo Álvarez (3), Omar Hernández (2), Pelayo Pedrayes (2), Carlos Cid (2), Isaac (1), Robert (1), Carlos (2), Nacho (1), David R. (1) y Mathieu (2). Cambios: Castiello (1), min. 62 por Robert. Cristian (1), min. 62 por Mathieu. Kang (1), min. 72 por David R. Álvaro Pozo (1), min. 72 por Nacho. Bagües (1), min. 80 por Isaac. Árbitro: Quirós Pérez (Gijón). Amonestó a los locales Expósito, Marcos Novoa y Néstor Bustelo, y al visitante Omar Hernández. Muro de Zaro: 180 espectadores.

El Caudal frena su racha de tres victorias seguidas con un empate en el campo del Avilés Stadium, equipo que sigue en puestos de descenso y que cuajó un buen partido ante el cuadro mierense. De hecho, los locales fueron los que dispusieron de más ocasiones de gol para haberse llevado un partido en el que se impusieron las defensas a los ataques.

La primera parte estuvo muy igualada, con pocas opciones en ataque. La única destacable fue un centro que buscaba al extremo del Avilés Stadium Aramo y al que no llegó por poco.

En la segunda parte, el encuentro siguió con la misma igualdad que se observó en la primera y en los minutos finales fue el Stadium el que se fue con más decisión a por la victoria, acumulando gente en el área y buscando tres puntos que le sacaran de la zona de descenso. La más clara que tuvo el conjunto avilesino fue una falta botada por Álex Muñiz que sacó el Néstor Bustelo en un paradón cuando entraba por la escuadra. El Caudal, por su parte, tuvo poca presencia en ataque, maniatados por la buena defensa local. Los de Mieres estuvieron bastante sólidos en defensa.

L' Entregu se hace grande: 1-0 al Praviano

L’Entregu: Alberto Benito (2); Steven Ospina (2), El Miloud (3), Cristian Ferreiro (3), Kike Fanjul (2); Pereque (3), Diego Tejón (2), Berto Arias (2), Diego Boza (3); Borja Rodríguez (2) y Leider (2). Cambios: Manu Casariego (2) por Berto Arias, min. 63. Borja Prieto (1) por Steven, min. 75. Dani González (s. c.) por Diego Tejón, min. 91. Praviano: Ali Fali (1); Chechu (1), Mikel Busto (1), José Luis (2), Zapico (1); Ito (1), Longo (1), Cayarga (1), Juan Menéndez (2); Santa (1) y Fran Martín (2). Cambios: Luismi (2) por Ito, min. 59. Damián (1) por José Luis, min. 71. Oriol (1) por Cayarga, min. 71. Bless (s. c.) por Santa, min. 82. Lucas (s. c.) por Chechu, min. 82. El gol: 1-0, min. 58: Diego Boza. Árbitro: Villa Martín (delegación de Oviedo). Expulsó al visitante Zapico (min. 79). Amonestó a los locales Diego Boza y Borja Rodríguez y a los visitantes Mikel Busto, Cayarga, Juan Menéndez y Fran Martín. Nuevo Nalón: 250 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Pelayo Novo.

Victoria de L’ Entregu frente a un Praviano que llegaba en racha, tras diez partidos sin conocer la derrota y después de golear al Sporting B. La primera parte fue trabada, con muchas interrupciones, lo que dificultó el juego combinativo. Boza tuvo un mano a mano, aunque Ali Fali la salvó. El partido se decidió en la segunda parte con un buen L’Entregu, que consiguió el gol de la victoria en el 58 gracias a Boza, que la cazó en el segundo palo y la metió con frialdad para dentro.

Un Covadonga estelar gana en Llanes y es líder (0-3)

Llanes: Gabri (2), Secades (2), Álvaro Mier (2), Bruno (2), Richi (2), Álvaro García (2), Sergio Ríos (3), Gael (2), Luisen (2), Bamba (2) y Riki (2). Cambios: Cristofer (2), min. 65 por Secades. Maya (1), min. 76 por Gael. Laine (1), min. 76 por Bamba. Ander (s.c.), min. 87 por Á. García. Néstor (s.c.), min. 87 por Riki. Covadonga: Agus (2); Berto (2), Morilla (2), Manu Busto (3), Álvaro (3), Tineo (3), Vicente (3), Santu (2), Diego García (2), Asier (3) y Omar (2). Cambios: Liam (s.c.), min. 85 por Vicente. Manolo (2), min. 69 por Santu. Diego (s.c.), min. 90 por Diego García. Antón (s.c.), min. 85 por Omar. Goles: 0-1, min. 19: Vicente. 0-2, min. 45: Tineo. 0-3, min. 71: Manolo. 1-3, min. 72: Cristofer. Árbitro: González González (Nalón). Amonestó a Bruno y Bamba, y a Vicente. San José: 130 espectadores.

El Covadonga se coloca líder aprovechando la derrota del Sporting B y dando una exhibición en Llanes, donde demostró que es quizá el aspirante más serio al primer puesto. El partido lo encarriló en la primera parte con dos goles en dos saques de esquina y en la segunda se dedicó a conservar el resultado y fue capaz de ampliarlo. El Llanes, a pesar de no estar mal, no se acercó al ritmo de un estelar Covadonga.

Goleada de escándalo del Llanera al Tuilla: 8-0

Llanera: Alejandro (2); Matheus (2), Otía (3), Marcos Arango (2); Mundaka (2), Jorge García (3), Pablo Álvarez (2), Medori (2), Javi Sánchez (2), Viti (3) y Óscar Fernández (2). Cambios: René Reyes (2) por Medori, min. 58. Fer (1) por Pablo Álvarez, min. 58. Omar Sampedro (2) por Javi Sánchez, min. 58. Gil (1) por Óscar Fernández, min. 60. Imad (2) por Matheus, min. 60 Tuilla: Aitor (1); Blin (1), Miguel (2), Pablo Prendes (1), Nacho Quintín (2), Bango (1), Sandoval (1), David Moreno (1), Jaime Felgueroso (2), Simón (1), Cristian Acerete (1). Cambios: Dani Beneitez (2) por Pablo Prendes, min. 34. Marcos Couso (1) por Sandoval, min. 57. Goles: 1-0, min. 4: Óscar Fernández. 2-0, min. 15: Javi Sánchez. 3-0, min. 22: Viti. 4-0, min. 53: Óscar Fernández. 5-0, min. 55: Javi Sánchez. 6-0, min. 70: Jorge García. 7-0, min. 74: Viti. 8-0, min. 86: Imad. Árbitro: González Cueto (delegación de Avilés). Amonestó al local Pablo Álvarez y a los visitantes Nacho Quintín y David Moreno. Pepe Quimarán: 300 espectadores

Festín del Llanera a costa del Tuilla con un resultado de escándalo. El partido no tuvo mucha historia, ya que los locales mostraron su superioridad desde el pitido inicial y a los 22 minutos ya iban ganando 3-0. El más destacado fue Viti, que dominó el centro del campo y fue el que lanzó el balón a los puntas, ya que dio dos asistencias. El Tuilla no dio señales de vida y se mostró muy inferior a su rival e incluso falló un penalti en la primera parte por mediación de Acerete.

Luarca y Ceares se reparten los puntos: 0-0

Luarca: Sergio (2); Chechu (2), Álvaro (2), Efrén (2), Samu (3); Mario Silva (2), Jorge (2), Gabri (s. c.), Mario (3), Barra (2) y Pelayo (2). Cambios: Jorcho (2) por Gabri, min. 15. Nico (s. c.) por Efrén, min. 80. Abraham (s. c.) por Pelayo, min. 80. Ceares: Ardura (2); Héctor (2), David Blanco (2), Sergio Camblor (2), Mario Buerga (2), Madeira (2), Juan Carlos (2), Coutado (2), Edu García (2), Enol (2) y Salas (2). Cambios: Álvaro (2) por Enol, min. 63. Ferrari (2) por Madeira, min. 75. Guille (s. c.) por Coutado, min. 80. Diego Delgado (s. c.) por David Blanco, min. 80. Árbitro: Iván Rodríguez Montes (delegación del Nalón). Amonestó al local Jorge y al visitante Enol. La Veigona: 150 espectadores.

Empate sin goles entre el Luarca y el Ceares (0-0) en un partido dominado por el conjunto local, que tuvo las mejores ocasiones del encuentro.

Mario gozó hasta tres opciones de gol y Pelayo atesoró otras dos. La primera parte fue mucho más igualada, pero sin acercamientos claros en ninguno de los dos equipos. Fue en la segunda parte cuando el Luarca puso más intensidad y tuvo opciones, aunque careció de puntería para materializarlas. Además, el conjunto local tuvo que hacer frente a la lesión de Gabri a los quince minutos de partido. Al final, reparto de puntos que no deja contento a ninguno de los dos equipos de cara a sus aspiraciones en esta temporada.

Juan Cueto sale y vale un punto: Colunga 2- Titánico 2

Colunga: Enol (2); Yago (1), Davis (2), Estébanez (2), Mousa (2), Remuñán (2), Dani Corgo (2), Dominique (2), Beni (2), David Nuñez (3) y Pablo Santos (2). Cambios: Fer Laserna (1) por Corgo, min. 70. Ordoñez (1) por Estébanez, min. 74. Juan Cueto (2) por Pablo Santos, min. 88 Titánico: Raúl (2); Álex García (2), Álvaro Madrid (2), Nuño (2), Lele (2), Pascual (2), Diego Sánchez (2), Joan (2), Santi Otero (3), Juan Fernández (2) y Tomás (3). Cambios: Monasterio (1) por Diego Sánchez, min. 68. Barbón (s. c.) por Joan, min. 85. Nelson Ceares (s. c.) por Juan Fernández, min. 89. Mateo Biforcos (s. c.) por Tomás, min. 89. Goles: 1-0, min. 8: Mousa. 1-1, min. 38: Tomás. 1-2, min. 83: Tomás. 2-2, min. 92: Juan Cueto. Árbitro: Iván Blanco Rodríguez (delegación de Gijón). Amonestó al local Yago y al visitante Pascual. Santianes: 120 espectadores.

Partido muy disputado entre el Colunga y el Titánico. Los locales se adelantaron pronto, pero los visitantes le dieron la vuelta al marcador. Juan Cueto salió para darle un valioso punto al Colunga.