Se llevó el aplauso más sonoro de la sala. Sentado al fondo de la sala junto a Miguel López Cedrón, exjugador y presidente del Llanera, Marcelino García Toral era uno de los hombres más buscados de la gala de los mejores del fútbol asturiano de LA NUEVA ESPAÑA. El técnico asturiano se llevó el premio a mejor entrenador de Primera, Segunda, Primera y Segunda RFEF mientras está atento a nuevos proyectos para regresar a los banquillos tras su última experiencia en el Athletic de Bilbao, el curso pasado. Dice Marcelino que mantiene a raya el gusanillo de los banquillos. Que aprovecha para atender compromisos familiares. "Vivo en Gijón, que es mi hogar. Hago deporte por la mañana: mucha bicicleta y algo de gimnasio. Veo mucho fútbol y aprovecho para estar con la familia. Cuando no trabajo llevo mi vida bien, desconecto. Llevo muchos años entrenando y sé estar a gusto cuando paro y disfrutar de otras cosas", aseguró Marcelino, tras la gala.

El técnico de Careñes (Villaviciosa) repite una palabra cuando se le pregunta por su futuro: prudencia. A Marcelino no le han parado de relacionar con equipos desde que salió del Athletic de Bilbao. Él no parece tener prisa. "Prudencia, prudencia... Siempre tengo ganas de entrenar, pero cuando no se trabaja hay que tener calma y tomar buenas decisiones. Además, empezar con un equipo a mitad de temporada es complicado y tendrás más posibilidades de equivocarte que de acertar. Yo ahora aprovecho para ver el fútbol y disfrutar. Estoy esperando a que llegue el proyecto adecuado", recalca. Y avisa: está abierto a todo tipo de opciones. "No hago planteamientos porque en el fútbol los proyectos te aparecen y luego hay que decidir si los aceptas o no".

Marcelino recalca que ve muchísimo fútbol. Y por supuesto está atento a la actualidad de los dos grandes de Asturias, el Sporting, el equipo del que es aficionado por su pasado rojiblanco, y el Oviedo, donde también tiene buenos amigos. Ambos conjuntos, presentes ayer en LA NUEVA ESPAÑA, no pasan por un buen momento deportivo, pero Marcelino confía en que no tengan problemas para salvar la categoría. "En el fútbol estamos asistiendo a un momento en el que hay equipos importantes que pasan por etapas complicadas, no solo el Oviedo o el Sporting. Ahí tenemos al Málaga, al Dépor, al Zaragoza... Son clubes con grandes aficiones. Confío en la salvación del Sporting y del Oviedo, tienen un buen colchón de puntos y material humano para no pasar apuros a nivel clasificatorio", finaliza Marcelino, el hombre más buscado.