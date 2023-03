El Avilés se apoya en su vestuario

En la misma medida en la que el Avilés ha ido escalando posiciones en la clasificación de Segunda RFEF, así ha crecido el sentimiento de piña en el vestuario blanquiazul. Todos tienen la clasificación para la promoción de ascenso en la cabeza, y en pos de ese objetivo se apoyan unos en otros. Los veteranos apoyan a los jóvenes, y estos se apoyan en los más experimentados. El pasado sábado, en Palencia, coincidieron en el campo el más niño de la plantilla, Rodri (20 años), y el veteranísimo Natalio (38).

Ambos se cruzan piropos. "Rodri es un tío súper trabajador, viene con toda la ilusión de cuando sales de casa y quieres ser alguien en el fútbol. Rodri no estaba entrando y me imagino que estaría enfadado, pero seguía callado y entrenando, con una predisposición muy buena. Yo cuando era joven buscaba gente de referencia y ahora hago esa función, con Morcillo, Davo y Prendes", apunta Natalio (Valencia, 18-9-1984).

"Natalio y los demás veteranos nos cuidan a los jóvenes, se preocupan mucho por nosotros, están muy encima. Se agradece que te aconseje una voz que lleva muchos años más que tú en el fútbol", afirma Rodri (León, 14-11-2002). Destaca el buen ambiente que se vive en la plantilla: "Es una de las cosas que percibo desde el principio, Tanto a nivel deportivo como un humano hay un nivel muy alto".

Rodri es ambicioso en su primera experiencia fuera de casa. "Estoy muy contento en general por el partido de Palencia, pero nos hubiera gustado dejar la portería a cero para rematar la faena (el Avilés se impuso por 1-3)", dice el central, que confía en el apoyo del público para sacar adelante el encuentro del sábado ante el Valladolid B: "Es fundamental, al final es el plus cuando estás cansado, te lleva en volandas".

Natalio, el goleador que lleva tres años y medio en Avilés y que ahora disfruta en una posición algo más retrasada, ha sido testigo del reenganche progresivo de los aficionados. "Vine a un equipo en Tercera, en descenso, con ciento y pico personas en la grada... Se han perdido muchos años de fútbol en esta ciudad, generaciones. Todo lo que Diego (Baeza, el propietario del club) me prometió lo está cumpliendo. Me siento muy identificado porque lo que he sido en el fútbol me lo he ganado viniendo desde abajo, como el Avilés".