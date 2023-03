"La Espartana" da el paso, vence en Laviana, y ya es candidata al Nacional de mosca y minimosca

La victoria de "La Espartana" en Pola de Laviana vale doble. El triunfo a los puntos de Miner Gutiérrez sobre Isabel Rivero, "La Finita", en el polideportivo lavianés le ha servido para optar a ser nombrada oficialmente aspirante al campeonato de España en dos pesos diferentes: mosca y minimosca. "Es increíble que en tan poco tiempo hayamos podido conseguir estos resultados", cuenta la gijonesa. Junto a su manager y su entrenador estudia ahora qué categoría elegir para pelear por su primer título a las puertas de cumplirse su primer año como profesional.

Un 19 de marzo de 2022, "La Espartana" vivía su debut profesional. Fue el día del primero de sus tres triunfos (uno de ellos por KO) en los cuatro combates realizados hasta el momento. Así ha llegado a plantarse ante la oportunidad de conquistar el cinturón de campeona de España. "La idea es pelear por el título en mosca", comenta. Hay varias razones. Además de que sus condiciones físicas y su boxeo va más con este peso, le motiva medirse a Farah El Bousairi, la otra aspirante. "Si elijo el minimosca tendré que pelear otra vez con la misma rival del pasado fin de semana (‘La Finita’) y la verdad, prefiero probar cosas nuevas. A ver qué pasa", explica.

Elija a quien elija, a Miner le tocará pelear fuera de Asturias. Lo asume. Conoce bien el perfil de Farah El Bousairi, una balear apodada "Baby face killer" (asesina con cara de niña). "Es complicada. Tiene un estilo parecido al mío: va hacia adelante, busca pelea. Me gusta. Prefiero liarme a palos y salir con la cara como un pan, que no andar corriendo detrás de nadie", desliza. La reflexión, sin decirlo, hace alusión a la pelea del pasado fin de semana. Palabras en forma de crochet al mentón de Isabel Rivero.

"La Espartana" fue declarada ganadora ante "La Finita" por decisión unánime de los jueces. El criterio, sin embargo, no pareció dejar muy satisfecha a su rival. "Ella siguió fiel a su estilo de ir hacia atrás, de esperar a que la atacase. Era más rápida de lo que pensaba y me costó cerrarla, pero se dedicó a puntuar lo justo", cuenta Miner sobre su último combate, en el que se vio merecedora del triunfo. Lo saben las "300 o 400 personas que me apoyaron en la pelea. Fue increíble".

A la espera de que se confirme rival y fecha, la previsión es que "en breve, puede que incluso este mismo mes", se confirme la fecha para su asalto al Nacional. Mientras, Miner cuida la puesta a punto. Casi no pudo celebrar el último triunfo por aquello de "mantenerse fina porque el siguiente combate puede ser ya". Hubo tiempo para algún capricho en forma de "tarta de galletas Lotus" y poco más. "La Espartana" ahora tiene hambre de cinturón y el siguiente bocado lleva premio.