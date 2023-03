Thorir rompe el hielo: "Nunca he dudado de que nos vamos a salvar", dice el islandés, en su mejor momento en el Alimerka Oviedo Baloncesto

Una de las apuestas del Alimerka Oviedo Baloncesto para esta temporada fue Thorir Thorbjarnarson. Un escolta islandés, de 24 años y 1,98 de estatura, que venía de la BNXT, liga que juegan equipos de Bélgica y Países Bajos, internacional con su país, que se ha quedado a un punto de clasificarse para el campeonato de Europa, con buen manejo de balón, cumplidor en el tiro exterior y con valentía y talento para irse hacia el aro. La apuesta era interesante, pero, como muchas cosas este año en el club, todo ha sido muy complicado desde su llegada.

Thorbjarnarson fue uno de los que comenzó la temporada lesionado, perdiéndose los siete primeros partidos y debutando en la primera victoria que logró el conjunto carbayón (93-83 ante el Leyma Coruña). A partir de ahí, su rendimiento ha sido irregular, pero en los últimos partidos ha ido creciendo y siendo una de las piezas importantes en esta lucha encarnizada que está librando el OCB por mantenerse en LEB Oro.

"Estaba jugando bien en pretemporada y me lesioné, perdiéndome muchos partidos, tuve muchos altos y bajos a lo largo de la temporada, está siendo una montaña rusa. Luego cuando fui entrando en el equipo perdimos todos los partidos", reconoce el islandés tras entrenarse ayer en Pumarín. Tan duro ha sido todo que, asegura, el parón para irse con su selección le ha servido para hacer "reset" y volver con la cabeza limpia y con la mente puesta en el objetivo que se han marcado: "Siento que el parón y este tiempo con el equipo nacional me ha venido muy bien para hacer un reseteo", confiesa.

Tras ese "reset", el equipo consiguió el domingo en Pumarín una victoria (84-78) fundamental ante el Iraurgi, uno de sus rivales por la permanencia: "Nos va a venir muy bien para el resto de la temporada porque ganamos un partido muy importante, que nos va a servir también mentalmente", asegura el internacional por Islandia, que por fin parece haber roto el hielo en un baloncesto español que es aún más duro de lo que se esperaba y de lo que le habían contado: "Me costó adaptarme porque, a pesar de lo que me dijeron, hasta que no lo ves no percibes del todo el nivel físico de este baloncesto, juegan rapidísimo y con mucho ritmo".

Volviendo al partido del domingo, Thorbjarnarson está mentalizado en el trabajo que les queda por hacer: "Quedan doce partidos, hay muchos equipos por abajo peleando, así que cada victoria cuenta mucho" y esta es "importante para la confianza". Él, al menos, tiene claro que están capacitados para lograr el objetivo y convencido de que lo van a conseguir: "Este es un equipo para mantenerse; de hecho, nos vamos a mantener".

También está disfrutando cada vez más de jugar en Pumarín, una pista donde el baloncesto "es divertido": "Jugar en Pumarín es fantástico, hay un gran ambiente, en el equipo en el que jugué antes era parecido, este de Oviedo es un pabellón muy ruidoso y nos ayuda mucho". Lo pudo comprobar ante el Iraurgi, en la que vio mucha felicidad por todas partes: "El domingo había muchas sonrisas en la pista y en la grada, los aficionados son muy fieles y para nosotros son muy importantes".

Ahora que ha roto el hielo, tras aportar nueve puntos, cinco robos y tres asistencias en la victoria ante el Iraurgi, haciendo un trabajo fundamental en defensa, tiene aún más claro el mensaje que lanzar a los aficionaos: "Tengo mucha confianza en que nos vamos a salvar, nunca he tenido ninguna duda, incluso en los partidos que hemos jugado muy mal".