Un talento que no caduca: El mierense Juan Luis Paz bate el récord de España de 60 metros vallas en categoría máster 50

A Juan Luis Paz el atletismo le gusta y se le da bien, pero no le hace perder la cabeza. Este mierense, de 51 años, lleva toda la vida practicando este deporte, sobre todo las pruebas de velocidad con vallas, que son su especialidad, en la que se acaba de proclamar campeón de España máster 50. Su profesión es la de profesor de Educación Física en el Instituto "El Batán", en Mieres, y luego, en su tiempo libre, se entrena tres días a la semana en las instalaciones del campo de fútbol del Hermanos Antuña, donde juega sus partidos el Caudal. El pasado fin de semana, en el campeonato de España máster de Antequera (Málaga), consiguió la medalla de oro en los 60 metros vallas, batiendo además el récord nacional de esa categoría con un tiempo de 8,83 segundos; a lo que sumó dos platas, en pentatlón y en salto de altura.

"Mi especialidad siempre fueron las vallas, es lo único que entreno; lo otro, aunque no lo entrene de forma específica, se me da bien y para lo hago para llenar los huecos", explica Paz. Los entrenamientos los realiza "en condiciones bastante austeras" en las instalaciones del Hermanos Antuña, si bien, considera que es "suficiente para ir tirando". Eso sí, tener que ejercitarse al aire libre no es lo más adecuado para los velocistas: "Los velocistas necesitamos calor y este invierno fue durísimo entrenarme al aire libre". Unas condiciones que no le frenan para su siguiente reto, el campeonato del Mundo que se celebrará en la ciudad polaca de Torun a finales de este mes de marzo: "En España el nivel de los atletas máster es bastante alto, mi objetivo es meterme en la final de 60 metros vallas, creo que puedo estar en los 5 ó 6 mejores", explica el mierense.

Juan Luis Paz es consciente de que el atletismo, a su edad, ya es un pasatiempo y así se lo toma: "Entreno tres días a la semana, vivo en el campo, en Cenera, no soy profesional, hago lo justo para no hacerme daño, para proteger las articulaciones y no llevarme ningún susto en las competiciones". Para él, estas competiciones de atletismo son "algo desenfadado, con el único objetivo de pasarlo bien y divertirme", aunque viene observando como en estas competiciones máster la gente se lo toma "cada vez más en serio".

Más que una preparación muy exhaustiva, a Juan Luis Paz lo que le gusta es llevar una vida relajada, un poco alejado del ruido y cuidándose de una forma razonable: "No se trata de nada restrictivo, simplemente de llevar una vida saludable, ese es el enfoque, algo que haría cualquiera que se quiera cuidar, evitar los alimentos ultraprocesados, no meter puxarra al cuerpo, vivo en el valle de Cenera, y después de trabajar llego a casa y descanso", explica.

El atleta mierense compite en estos momentos por el Club Atletismo Narón, de Pontevedra, y tratará de seguir sumando medallas a su extenso palmarés como atleta máster en un Mundial que, a pesar de todo, se tomará con calma.