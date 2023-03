El Alimerka Oviedo, a dar la sorpresa en Lérida: el OCB viaja sin LeCesne y con la duda de si podrá contar con Pruitt

Sin tiempo para disfrutar demasiado de la victoria (84-78) ante el Iraurgi, el Alimerka Oviedo Baloncesto afronta un nuevo encuentro, fuera de casa, con bajas importantes y ante un Lleida que es cuarto en la clasificación. Pero todo es más fácil después de ganar y gracias a eso hoy (21.00 horas) el equipo de Guillermo Arenas saltará al Barris Nord con menos presión, fuera de la zona de descenso y con la sensación de que, en un buen día, pueden hacerle pasar un mal rato al conjunto catalán. El alivio de ganar a Iraurgi es, eso sí, momentáneo, ya que la competición sigue y hay muchos rivales peleando por el mismo objetivo que les pueden superar en la clasificación y volver a colocar al OCB en puestos de descenso.

El propio Guillermo Arenas reconoció tras el último entrenamiento del OCB, que fue el miércoles, que "los ánimos después de la victoria son buenos" y que, a pesar de disponer de solo dos entrenamientos, cogieron "la semana con ganas": "Han sido dos días de entrenamiento buenos, hemos estado bastante intensos, tratando de coger las ideas nuevas y las que teníamos de la semana anterior e ir poco a poco afianzándolas más y haciéndolas un poco más propias".

En cuanto a la dificultad del encuentro, Arenas considera que el anterior ante Iraurgi también fue muy complicado, sobre todo por las cosas que había en juego en un duelo de la zona de abajo de la tabla: "La semana pasada era una final, un partido muy complicado, muy duro y este fuera de casa se plantea igual", explica. Sí reconoce el técnico ovetense que el Lleida es un equipo que persigue objetivos diferentes: "Sí sabemos que el rival es de otra zona de la tabla, de la parte alta, que sabemos que tienen mucha calidad, además están jugando muy bien, y que en su casa es muy complicado cazarles; el equipo está concienciado de eso, sabemos que si no estamos al 100% vamos a pasar problemas, la diferencia entre el equipo de ellos y el nuestro es grande, y eso lo tenemos que suplir con otras cosas, algo para lo que sí que estamos concienciados" Además, Arenas asegura que esta son "semanas para seguir creciendo y avanzando".

Gerard Encuentra, técnico del Lleida, que viene de ganar (67-70) después de remontar 31 puntos en la cancha del Almansa, celebró que su equipo no bajara los brazos en un partido en el que no les salieron bien las cosas: "Seguimos apretando a pesar de que no tuvimos el día". Sobre el partido ante el OCB, señaló que tiene a toda la gente disponible, con Juani Marcos algo tocado, y añadió que el asturiano es "un equipo que ha modificado muchas cosas, que han cambiado jugadores para intentar salvarse, que tienen calidad y que está compitiendo mejor". En cuanto a lo que se espera sobre la cancha, Encuentra dijo que "un rival que juega rápido y que no tiene miedo a tirar en los primeros segundos de la posesión". En lo individual destacó a "un referente interior como Oliver Arteaga, que es uno de los mejores pívots de la categoría". Por último, aseguro que el OCB "tiene la presión de que necesitan ganar".

LeCesne no viaja y Pruitt será duda hasta el último momento

Guillermo Arenas probablemente contará con solo nueve jugadores para afrontar el partido de esta noche (21.00 horas) en Lérida, puesto que Nigel Pruitt será baja en el encuentro de esta noche casi seguro. El propio Arenas así lo explicaba tras el último entrenamiento de la semana: "En el partido Nigel se llevó un golpe, le ha dolido mucho el pie y no ha podido entrenarse ninguno de los dos días, le verá Barreto (el fisioterapeuta del club) a ver si puede ayudarnos. La cosa no pinta bien, tendremos que reinventarnos y saber que probablemente no podremos contar con él".

El estadounidense, con pasaporte alemán, en cualquier caso, viajó con el resto del equipo a Lérida. No así Craig LeCesne, que estará ausente en este encuentro. El ala-pívot sueco no ha vuelto bien de las Ventanas de la FIBA y en la victoria ante el Iraurgi ya se quedó todo el partido sin jugar. Arenas aseguró en la rueda de prensa tras el duelo ante los vascos que tras ir con su selección "no ha podido entrenarse con normalidad y para jugar todos tenemos que estar a un nivel alto". El entrenador ovetense añadió que él iba a esperar "por todos", pero su ausencia en este desplazamiento indica que sigue sin ver al jugador sueco en las condiciones adecuadas para ayudar al equipo. Arenas tampoco podrá contar para el resto de curso con Ángel Comendador.