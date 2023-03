El Gijón Voley no baja los brazos

El Gijón Voley tiene muy complicada la permanencia en la Superliga 2, pero ni mucho menos tira la toalla. Faltan tres jornadas para la finalización de la liga, 9 puntos, y necesita hacer cinco más que el Collado Villalba, empresa nada sencilla pero tampoco imposible.

"Hay que sacar un partido fuera, a ser posible sumando los tres puntos, y ganar en casa. Esto suponiendo que Collado Villalba no sume ninguno", señala el entrenador, Manolo González, quien reconoce que "está complicado porque jugamos contra rivales ante los que no sumamos en la primera vuelta". Sí lo hicieron frente a Palencia 2024 que no es otro que la selección junior que por acuerdo federativo no puede bajar. Se da la circunstancia que si no fuera así los gijoneses estarían fuera del descenso.

El Gijón Voley juega este fin de semana fuera, en la cancha del Leganés, y luego recibe precisamente al Palencia 2024 para acabar la liga visitando la cancha del VP Madrid. Ninguno de sus tres rivales se juega nada. Por su parte, el Collado Villalba también se enfrenta ante equipos sin nada en juego. El primero el VP Madrid, luego recibe al Vigo para acabar en la cancha del Dumbria.

"Al final de temporada los equipos que no se juegan nada se suelen relajar, claro que eso mismo le pasa al Collado Villalba", indica Manolo: "llevamos toda la segunda vuelta con opciones de sumar puntos en todos los partidos, pero al final se nos escapan". El técnico se centra en su equipo más que en lo que puedan hacer los demás, "porque eso es algo que no está de nuestra mano".

Para Manolo González, "hacía muchos años que no había un equipo masculino asturiano en la segunda categoría nacional. Estamos contentos porque el equipo compitió en casi todos los partidos. Además, nuestro grupo tiene la particularidad de que está la selección junior, que no baja; si no fuera así nosotros estaríamos fuera de las posiciones de descenso". El entrenador asegura que "el nivel medio de este grupo es muy alto". Manolo también reconoce que el equipo está "un poco triste porque pasamos la novatada de hacerse a una categoría con mucho nivel y equipos con presupuestos muy altos hechos para ascender. En general estoy satisfecho, sobre todo en la segunda vuelta porque hemos peleado en todos los partidos y eso nos anima a seguir intentándolo".

El equipo, además, ha tenido mala suerte en el tramo final de la temporada con varias lesiones de hombres importantes que seguramente disminuyeron el potencial del equipo. Quedan tres jornadas y la plantilla va a darlo todo por mantenerse en la categoría.