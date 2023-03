El Langreo no puede (2-0) con el potente Zamora a pesar de hacer un buen partido: Mucho nivel, poco premio

El Langreo rompió su racha de tres victorias seguidas en Zamora, tras un partido que finalizó con 2-0, un resultado un tanto engañoso porque los asturianos fueron superiores durante 90 minutos de juego: desde el minuto 2 en que encajaron el primer gol, hasta el 92 en el que recibieron la puntilla. Fue un partido disputado de poder a poder en el que el Langreo jugó muy bien siempre, pero careció de remate.

No pudo comenzar mejor el partido para los zamoranos, que aprovecharon un despiste de la defensa del Langreo para que Charly se plantase ante el portero. Su disparo se estrelló en el poste, pero Chendri estuvo atento para recoger el rechace y marcar con un disparo ajustado a la derecha de la portería de Torre.

El Langreo no se puso nervioso pese a verse por detrás en el marcador con solo 2 minutos de juego y pronto tuvo que emplearse a fondo el portero zamorano en un par de intervenciones. Además, Arzalluz lo intentaba con un potente disparo desde lejos que se fue al exterior de la red.

El Zamora quería el balón pero no llegaba con peligro real, mientras que los azulgranas sí que buscaban realmente el gol con una internada de Chus, que envió de nuevo el balón fuera por muy poco. Por su parte, Bayo, que incidía una y otra vez en el fuera de juego, lograba cogerle la espalda a la defensa zamorana para plantarse ante un Troya que tuvo que realizar una gran intervención en la que era la mejor ocasión del equipo asturiano.

El partido mantuvo su tónica de juego de poder a poder tras el descanso y el Langreo regresó al campo sin prisas, después de protagonizar una gran primera parte en la que pudo haber equilibrado el marcador. El Zamora se plantó atrás empleando su habitual línea de cinco defensas y los asturianos se apropiaron de nuevo del balón, situación en la que se encuentran siempre incómodos los rojiblancos, que optaban por jugar ahora a la contra.

La contienda estaba muy equilibrada y el Langreo parecía contento con el desarrollo del partido, ya que tampoco su rival le apretaba demasiado. Tan solo llegaban los rojiblancos en acciones de contragolpe. Tuvo la suya Poveda en un remate de cabeza desde el punto de penalti que salió ligeramente alto en el minuto 70.

Ambos entrenadores comenzaron a mover el banquillo, pero poco cambiaron las cosas y en la grada zamorana comenzó a rondar el miedo a la recta final del partido en el que los rojiblancos tantos puntos han perdido esta temporada. Porque los de Yago Iglesias se habían encerrado en su campo dando por bueno el resultado.

Javi Vázquez buscó entonces la motivación de Jorge Hernández de jugar contra el equipo en el que se formó. Aunque fue Arzalluz el que dispuso de una ocasión inmejorable en la que disparó desde cerca, pero a las manos del portero Troya, que atrapó sin problemas el esférico.

La afición zamorana se cansó de pedir la hora porque su equipo pasó los últimos minutos encerrado en su área. El Zamora echaba en falta a Chendri para conservar el esférico y el Langreo se dedicaba a enviar balones altos a sus delanteros. Hasta que los asturianos perdieron el cuero en el centro del campo, lo que permitió que Ander se escapara solo y marcara el segundo y definitivo tanto ante la salida de Torre.

El próximo partido del Langreo seá el domingo 17 de marzo a las 17.00 horas en el Nuevo Ganzábal ante el Guijuelo. El conjunto salmantino sigue sin encontrar la tecla tras firmar un buen inicio de temporada, por lo que es una gran oportunidad para que los de Javi Vázquez sigan cosechando puntos.

Javi Vázquez, entrenador del Langreo, explicó tras la derrota de sus futbolistas ante el Zamora: "no hemos sido capaces de puntuar pero sí de hacer otras muchas cosas y para nosotros la de hoy es una victoria, como les he dicho a los jugadores, porque el partido que ha hecho el equipo ha sido espectacular". El técnico reconoció que encajar el primer tanto nada más empezar el encuentro les condicionó, "pero hemos estado compitiendo ante un equipazo y hemos dado un altísimo nivel". "Si seguimos en esta carrera hasta el final, va a haber todo tipo de resultados. Nosotros necesitamos resultados mejores que peores, pero hoy el equipo me ha encantado y esta es la línea independientemente de la derrota", destacó el madrileño, satisfecho con los suyos.

El técnico del Langreo también señaló respecto a la recta final del encuentro, en la que no pudieron lograr el empate: "Al final hemos generado menos juego que en la mitad de cada tiempo, hemos tenido que utilizar más juego directo, había menos organización, los balones directos no han encontrado rematador y no hemos sido capaces de apretar en los últimos minutos", analizó Vázquez. "El día de Orense cambiamos la inercia del partido con nuestro gol, hoy ha ocurrido lo contrario", recordó el entrenador, que definió el gol inicial como " un golpe duro al principio, que muchas veces te hace sufrir muchísimo". "Hemos tenido nuestras ocasiones, hoy no las hemos aprovechado, no hemos sido capaces de empatar, pero hemos estado insistiendo hasta el final", sentenció el madrileño, con la cabeza ya puesta en el próximo duelo de su equipo ante el Guijuelo.

