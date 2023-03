Aquí está el verdadero Haaland: es asturiano, tiene once años y juega en el Berrón

"Es un enamorado del fútbol. Hay veces que estamos cenando y cuando se levanta para ir al baño coge el balón y lo va conduciendo. Para ir y para volver. Imagina el nivel". El runrún no para en torno a Martín Álvarez, futbolista del Berrón. "¿Quién es el niño de los 100 goles"? Y es que, a sus once años, este joven mediapunta está rompiendo todos los récords. En tan solo 18 encuentros ha llegado a la centena de goles, lo que ha llamado el interés de grandes clubes, tanto de Asturias como del resto de España. "A mí me gustaría ser como Pedri, ser un 10", confiesa el joven futbolista, que aspira a llegar un día a Primera División.

Martín juega como mediapunta en categoría alevín, pero estar unos metros alejado del área no le impide ser un peligro constante. "Me fijo mucho en jugadores como Modric, me gustaría ser como él", afirma el sierense, aficionado blanco confeso, que no puede esconder su sonrisa cuando recuerda su gol más especial, el número 100. "Todo empezó en un saque de puerta. Recibí el balón del central derecho, controlé y me lancé al área. Casi no pude ni ver el gol", bromea, ya que en la jugada se cayó al suelo al regatear al portero rival. Eso sí, puedo hacer una celebración especial: el símbolo del 100 con sus manos.

A pesar de su facilidad para ver puerta, el resto de compañeros no sienten celos de él. "Intento ayudar siempre a todo el mundo. Es cierto que el que he llegado a los cien goles soy yo, pero sin la ayuda de mis compañeros sería imposible. Las dianas no vienen solas", reconoce Martín, contento con el apoyo que recibe tanto de sus amigos como del club. "No hay ningún truco especial para meter tantos goles. Todo es trabajo y constancia", explica el futbolista, que dedica, a sus once años, casi diez horas semanales al fútbol.

Pero, aunque dentro del campo las cosas le están yendo muy bien, fuera de la cancha también tiene que rendir. "Lo que hago en clase es primordial. El fútbol es un hobby, lo principal son los estudios", señala. Actualmente cursa sexto de primaria y, si su sueño de ser futbolista no se cumple, le gustaría ser informático.

"Estoy muy orgulloso de cómo me están yendo las cosas. Llegar a una cifra así era casi impensable", indica el sierense, que sigue exigiéndose para mejorar. "Quiero defender mejor, es algo que me falta. Mi entrenador me da consejos en ese aspecto, para hacerme mejor jugador", afirma Martín.

Ahora empieza a recibir ofertas de los grandes equipos de Asturias y de fuera del Principado, interesados por su gran instinto goleador. "Somos conscientes de que va a ser imposible que se quede en el Berrón. Queremos que siga creciendo y que lleve nuestro nombre lo más lejos posible", dicen desde el club, conscientes del potencial que tiene Martín. "Hay gente que viene a los partidos del primer equipo y preguntan por él, porque les llama la atención la cifra de goles", aseguran. "El otro día estábamos en Parque Principado en una fiesta de cumpleaños y, gracias a las redes sociales, había niños que reconocían a Martín", confiesa su padre, la persona que se encarga de poner los pues en el suelo al sierense. "Es uno más, eso lo tiene que tener claro", sentencia.