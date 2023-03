Paula Herrero, un récord con mucha historia: del triatlón a ser la española más rápida en correr 10 kilómetros

Tiene cientos de mensajes de wasaps sin leer, 1.400 seguidores más en Instagram y una merecida alegría que no puede disimular ni por teléfono. "Estoy más que contenta y flipando con lo que se está moviendo". Habla Paula Herrero (Avilés, 1996), que este fin de semana batió el récord de España de 10 kilómetros en ruta con un tiempo de 31 minutos y 23 segundos en Laredo.

Lo suyo no fue besar y llegar el santo, pero casi. Porque Herrero, asturiana afincada en Madrid, cambió hace pocos meses la modalidad de triatlón por el atletismo. La decisión no fue nada fácil. Había sido campeona de España y tenía una gran carrera por delante, pero no lo vio claro del todo. Demasiado que pensar. "Me saturé del triatlón, tenía buenas marcas y me preguntaba a mí misma: ‘¿Cumpliré los objetivos?’ Es una modalidad muy complicada", admite Herrero, que no tiene problemas en confesar algo habitual en el deporte. "Me pudo la presión, sí. Sobre todo, por lo que diría la gente si no cumplía. Por eso di el paso a hacer solo atletismo y estoy más que feliz porque correr es lo que más me gusta en todo el mundo. Disfruto cada día, aprendo una cosa nueva y me gusta ‘sufrir’ en los entrenamientos", asegura.

El récord en Laredo fue para ella, pues, la confirmación de que había escogido bien su camino. No tiene reparos en admitir que buscaba esa marca. "Iba a por el récord y sabía que era posible. Llevaba un mes entrenando bien con Tariku Novales, mi ‘liebre’, que tuvo que abandonar. Confío mucho en mí misma y sabía que lo podía hacer, aunque no esperaba una marca tan buena", explica.

Herrero compatibiliza el atletismo con la Enfermería. Le queda un año de carrera, aunque este año no se matriculó. "Me cambié de triatlón a atletismo, estaba en una fase en la que no sabía bien que hacer y decidí esperar". La avilesina vive en Alcorcón y entrena todas las mañanas salvo los domingos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Las tardes la tiene libres. "Se me quedan cojas, la verdad. Por eso digo que fue un fallo no haberme matriculado en Enfermería, porque podría haberlo compatibilizado perfectamente con el atletismo, que es más llevadero que el triatlón", sentencia Herrero, una campeona.