La última bala, con pólvora: El Alimerka Oviedo Baloncesto se lo piensa antes de realizar su último fichaje, que espera hacer esta semana

Queda poco tiempo de competición pero hay todavía muchas cosas en juego. Es por esta razón que el Alimerka Oviedo Baloncesto trabaja rápido pero intentando no dar pasos en falso a la hora de realizar el que será su último fichaje de la temporada (con este agotará el número de movimientos que puede realizar en una temporada) y con el que tratará de apuntalar una plantilla que se va a jugar la permanencia en los últimos once partidos de la LEB Oro. Que el mercado de esta categoría siga abierto es una novedad de esta campaña, pero desde el 28 de febrero –fecha en la que hasta ahora se cerraba– al 31 de marzo tiene algunos condicionantes.

ACB, foráneos o jugadores sin ficha. Las condiciones que ha puesto la Federación Española de Baloncesto para que los equipos de LEB Oro puedan fichar en este periodos están pensados, sobre todo, para proteger a la LEB Plata, que sí tiene su mercado cerrado desde final de febrero. Los equipos de Oro que vayan al mercado solo pueden fichar en España a jugadores de la ACB y no de otras ligas de categorías menores. A partir de ahí, se puede incorporar a cualquier jugador que necesite un tránsfer, es decir, que venga de una liga extranjera. Por último, también se puede incorporar a jugadores que no hayan tenido ficha esta temporada, como hizo el San Pablo Burgos con Carlos Suárez.

Un mercado complicado. Estos condicionantes, aunque no sean excesivos, sí que hacen que se trate de un mercado complicado, puesto que hay que buscar a gente que tenga la intención de salir de su equipo, para lo que es necesario llegar a un acuerdo con el club de origen, y que además tenga un nivel suficiente para sumar algo al OCB. Como siempre, estos condicionantes se hacen aún más restrictivos cuando el margen de maniobra presupuestario es escaso, como le sucede al Oviedo Baloncesto. Otro perfil de jugadores que se puede buscar es el de gente que no haya jugado esta temporada y, en este caso, la posibilidad de hacerse con piezas de más nivel suele aumentar al tiempo que crecen también las dudas sobre el estado físico en el que se puedan encontrar tras ese periodo de inactividad. Lo que se busca ahora es rendimiento inmediato y no hay margen para traer a alguien que necesite antes hacer una pretemporada. En este caso se trata de encontrar un equilibrio entre talento y estado de forma.

Otra jornada fuera del descenso. Sin que sea un gran consuelo, el Alimerka Oviedo al menos encara esta semana en la que espera sumar a una nueva pieza a la plantilla fuera de los puestos de descenso. La derrota (76-65) en la cancha del Força Lleida no les ha devuelto a estos puestos, ya que la mayoría de sus rivales por la permanencia también cayeron. Lo hicieron el Iraurgi, que estuvo a punto de derrotar (68-70) al HLA Alicante; el Cáceres, que cedió en casa (58-61) ante el Tau Castelló; y el Bueno Arenas Albacete, que perdió (74-80) ante el Alega Cantabria. Ourense, por su parte, se llevó el duelo por la permanencia con claridad (74-54) frente al Melilla. Y la gran sorpresa de la jornada, sin duda, fue la victoria (75-78) del Almansa en la cancha del Estudiantes. Estos resultados dejan al OCB cuarto por la cola, con seis victorias, una más que Albacete e Iraurgi, y dos más que el Melilla, que son los tres equipos que ahora mismo están en las plazas de descenso a LEB Plata.

Y ahora el Estudiantes. El OCB salió satisfecho del trabajo realizado en Lérida a pesar de la derrota, pero ahora afronta otro hueso duro: el Estudiantes, entrenador por el extécnico del OCB Javi Rodríguez, vendrá el sábado (18.30 horas) a Pumarín tras su sorprendente derrota ante el Almansa. Un partido para el que será difícil que esté ya disponible, en el caso de que se llegue a hacer, el último fichaje al que agarrarse.