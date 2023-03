El presidente de la Federación Asturiana habla claro: "¿El estado de salud del fútbol asturiano? No estamos en la UVI, pero sí en planta"

José Ramón Cuetos Lobo (San Pedro de Villoria, Laviana, 1956) abre a LA NUEVA ESPAÑA las puertas de su despacho en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol. El mandatario repasa la salud del fútbol asturiano, reflexiona sobre el "bache" deportivo de Orlegi y Pachuca, destaca el trabajo de Diego Baeza en el Avilés, y se muestra confiado en los proyectos "Asturias 2030": la reforma de Mareo y la ciudad deportiva del Oviedo en Latores.

–Quedan once partidos para que termine Segunda. Sporting y Oviedo están en una situación muy difícil: a seis puntos del descenso.

–Cambiaría la palabra muy complicada por complicada. Es verdad que la clasificación no es la que todo el mundo quisiéramos. Pero son seis puntos. Es un colchón no muy grande, pero es un colchón importante a falta de once partidos. Los de abajo tendrían que ganar muchos partidos. La situación es preocupante, sí, aunque confío en que los dos equipos pasen este bache rápidamente.

–Tanto a Orlegi como a Pachuca les está costando sacar sus primeros proyectos deportivos.

–Cuando llegas a un sitio y quieres cambiar cosas, no siempre salen como quieres. Pero son grupos con solvencia deportiva. Hay que tener confianza.

–El domingo una parte importante de El Molinón mostró su malestar con pitos. En Oviedo también hay mucha preocupación.

–Pediría a las aficiones apoyo total a los equipos durante los noventa minutos. Luego las aficiones son soberanas. Todo lo que tenga que pasar que sea después, cuando termine el partido. Me gustaría que durante los noventa minutos apoyen. Es importantísimo contar con el apoyo de las aficiones.

–¿Qué opinión tiene sobre el modelo multipropiedad?

–No conozco los modelos que se aplican en México. No tengo datos suficientes.

–¿Es optimista con el Avilés?

–El Avilés se reforzó mucho y bien con el inicio de la segunda vuelta; ahí están los resultados que están consiguiendo. El presidente Diego Baeza ha conseguido mover el público de Avilés, que no era cercano al club. En el último partido asistieron cerca de cuatro mil espectadores. ¡Es un hito! Son datos muy importantes. Los veo con opciones de jugar la promoción y ascender a Primera RFEF.

–¿Cuál es el estado de salud del fútbol asturiano?

–Si miramos los dos equipos que están en la primera categoría… No estamos en la UVI, pero estamos en planta. La posición del Avilés nos levanta un poco el ánimo. Esperamos que la de Sporting y Oviedo cambie rápidamente. Hay buenos especialistas al frente de los dos equipos.

–¿En qué momento se encuentra el proyecto "Asturias 2030?

–De "stand by". Se están programando visitas para las sedes. Llega un momento que no solo se necesitan promesas, también se necesitan hechos. Estamos en el momento que las instituciones apoyen. Pero no de palabra, que apoyen de forma real. Estamos en compás de espera.

–¿Se plantea modificar el proyecto? ¿O solo habría Mundial con el boceto de Orlegi?

–Siempre que reúna las condiciones… Son 40.000 localidades (en el nuevo Molinón). Valdría cualquier situación. Lo importante es que se cumpla el aforo. Dependerá de las instituciones. Se puede mover todo. Pero lo importante es que el aforo de El Molinón sean 40.000 localidades netas.

–Orlegi cifra el proyecto en 300 millones. ¿Es viable conseguir todos los apoyos?

–Fácil seguro que no va ser. Va a costar. Pero veo a Orlegi con una seguridad total en que va a conseguir el proyecto. Con la ayuda de capital privado y también público, seguramente se podrá conseguir.

–¿Qué opina de la "operación Latores"?

–La ciudad deportiva es una aspiración que viene de lejos para el Oviedo. Con la consecución de la parcela de Latores, Pachuca cumple un viejo sueño del club. Es un paso muy importante para su estabilización. Pachuca demuestra que no está de paso. Han venido para quedarse.

–Orlegi está haciendo una profunda remodelación en Mareo con la reforma.

–A Óscar Garro lo conozco. Estuvimos juntos en Madrid, en la Federación Española. Tiene muchos conocimientos y una profesionalidad importante. Todo lo que sea invertir en Mareo es bueno para el fútbol asturiano.