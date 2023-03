El Telecable jugará en Italia con la mente puesta en el partido liguero ante el Palau

El Telecable Gijón aparca esta semana la competición liguera para cumplir con el trámite de jugar en la cancha del Valdagno, partido correspondiente a la Liga Europea de Clubes, un partido sin trascendencia alguna ya que las gijonesas están clasificadas para cuartos de final y además como primeras de grupo.

"En la Liga Europea ya somos primeras pase lo que pase, así que como la próxima semana tenemos la visita del Palau, que es un partido muy importante, vamos a trabajar estas dos semanas en preparar este encuentro más que el de Italia", aseguró el entrenador Ramón Peralta.

El objetivo primordial es ratificar su presencia en el play-off por el título de la OK Liga porque "matemáticamente no está lograda, aunque es cierto que tenemos un buen colchón. Pero más que mirar hacia abajo, queremos mirar hacia arriba. Tenemos al Vila Sala a cuatro puntos y queremos quedar segundas. Tenemos que ir sumando cada partido y esperar que los demás vayan pinchando, de ahí que el partido ante el Palau sea muy importante". Peralta tiene las cuentas claras, "el Vila Sana tiene que jugar en la cancha del Palau y el último partido nuestro es en su cancha, así que si ganamos lo que nos queda tenemos muchas opciones de poder ser segundas. No es fácil, pero miramos hacia adelante".

Con el final de la Liga a cinco jornadas, el técnico asturiano considera que "Fraga es el equipo revelación, es un recién ascendido y está luchando por entrar en el play-off por el título. Ha hecho un gran equipo y está dando muchas sorpresas. Hay mucha igualdad tanto por arriba como por abajo. No hay ningún partido que sepas que vas a ganar como pasaba antes. Se están dando resultados en los que los equipos de arriba están perdiendo o empatando con los de la zona baja". Para Ramón Peralta "lo bonito de esta Liga es que no te puedes despistar en ningún momento, cada partido es como una final. Cada año hay más igualdad, lo que te obliga a competir en cada partido, no te puedes dormir. Eso indica que la OK Liga femenina está a un nivel altísimo".

Peralta adelantó que "en Italia daremos más descanso a las jugadoras que están teniendo más minutos y que sean las otras las que jueguen. Por supuesto que vamos a ir a por el partido, pero sin arriesgar. Sobre todo, que no haya lesiones". Este partido europeo ante el Valdagno está señalado para las cuatro de la tarde del próximo sábado.