El último baile del goleador Javi Sánchez: "Ojalá que sea cumpliendo el objetivo", dice el delantero del Llanera

Javi Sánchez (Oviedo, 1987) lleva toda la vida haciendo lo mismo cuando entra en un campo de fútbol: marcar goles. Los dos últimos los consiguió en el Pepe Quimarán en la victoria (3-0) del Llanera ante el Llanes, uno de sus exequipos. La anterior jornada, en la goleada (8-0) al Tuilla, hizo otros dos y dos partidos antes logró un tercer doblete en cuatro jornadas, en este caso saliendo desde el banquillo ante el Titánico y dando la victoria (2-0) a un Llanera que se ha colocado cuarto tras encadenar seis triunfos consecutivos. "Da igual que subamos o no, lo tengo decidido, este año va a ser el último, tengo un hijo de un año y eso me ha llevado a tomar la decisión", explica el jugador, con una trayectoria espectacular entre Segunda B, Segunda RFEF y Tercera.

En sus inicios, el delantero pasó por el filial del Recreativo de Huelva, pero pronto volvió a Asturias, al Covadonga, con el que logró 23 goles en Regional Preferente la temporada 2010-11. A partir de ahí comenzó una larga etapa en el Caudal, donde estuvo seis temporadas, cuatro de ellas en Segunda B, antes de pasar al Langreo, con el que logró ascender a Segunda B y jugar una campaña en esa categoría. Después vino el Llanes y por fin, las tres últimas temporadas, el Llanera, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF. Este año, el último, reconoce que le gustaría acabar con un nuevo ascenso: "Ojalá pudiera acabar cumpliendo el objetivo".

En cuanto a la temporada, Javi Sánchez explica que ahora mismo están en un gran momento después de haber dejado atrás "un tramo complicado al final de la primera vuelta". "Recuperamos a gente que estaba lesionada, ahora estamos todos y eso se nota bastante porque tenemos una plantilla muy competitiva, en la que todos pueden jugar de titulares y no se nota demasiado el cambio cuando entra un jugador diferente porque el nivel es similar", añade. Javi Sánchez tiene palabras de agradecimiento para el que va a ser su último club como futbolista, el Llanera. "No me puedo quejar, hay buen ambiente, la directiva es gente de allí que trabaja muy bien, sólo tengo cosas que agradecer", señala. Un cúmulo de factores que han sido fundamentales para elegir en este tramo final al Llanera, que además le queda cerca de su trabajo, en una empresa del polígono de Asipo: "Llevo ya muchos años en esto y cuando vine al Llanera lo que priorizaba era un sitio en el que estar a gusto y que se jugara algo en la clasificación".

El objetivo esta temporada vuelve a ser al menos meterse entre los cinco primeros y pelear por volver a Segunda RFEF: "Por lo menos pelear por el ascenso, hay equipos más fuertes económicamente y solo hay un puesto de ascenso directo y otro que sube en un play-off, por lo que solo puede ascender dos y es complicado". Como lo es meterse entre esos cinco primeros teniendo en cuenta todos los candidatos que hay: "Nosotros estamos bien y confiamos en nuestras posibilidades". Y en el play-off cuentan con un equipo con muchas tablas: "Hay mucha experiencia, gente que ha jugado a nivel profesional y eso cuenta". Él espera seguir haciendo goles hasta el final. Y si valen un ascenso, mejor.