El Bádminton Oviedo es una familia

Que el Bádminton Oviedo es un equipo familiar no es solo una frase para la galería. Sus miembros pueden dar fe de ello. Arrastrados con la afición de sus hijos, son cuatro los padres que llevan años enrolados en el club para acompañar y ayudar en todo lo posible a la entidad carbayona. Fermín López, Miguel García, Adolfo López y Juan Carlos García, los orgullosos padres, coinciden en lo mismo. "Les vimos jugar y nos acabó entrando el gusanillo", reconocen. Ahora, junto a sus hijos, comparten la misma pasión: el bádminton.

La primera historia en las vísperas del Día del Padre es la de Fermín y Alejandro López. "Cuando era pequeño probé todo tipo de deportes. Me llamó la atención que el bádminton era muy entretenido, rápido y dinámico. Nunca te aburrías", señala Alejandro, el pequeño de la familia. El estar siempre en tensión y la variedad de movimientos que tenía que hacer acabó encandilándolo y desde los nueve años lleva luciendo los colores del club ovetense. "La pasión por el bádminton me la pegó él, hasta que empezó no tenía ni idea", dice Fermín, su padre, que toda su vida había jugado al fútbol sala de forma amateur. Para él, la gran diferencia respecto a otros deportes es la exigencia física, ya que "aquí hay movimientos mucho más explosivos y la pista se te hace gigante". Ahora intenta ayudar todo lo posible a su hijo, que es subcampeón de España y luce varias medallas en individual. A sus 16 años, Alejandro se ve con futuro con la raqueta en la mano y no quiere desconectarse de este mundo. "Aunque no entrene siempre voy a estar para echar una mano", señala.

Otro de los padres que tiene pasado con un balón en los pies es Juan Carlos García. Este padre se metió a entrenador cuando su hijo, Marcos, decidió dedicarse al deporte rey. Pero el pequeño de la casa decidió pasarse a los volantes y su progenitor fue detrás. "Aquí juegas solo, y es algo que desde el principio me llamó la atención", destaca Marcos, que no duda sobre su futuro. "Esto va a ir para largo. Mi objetivo es ir al Mundial en categoría absoluta, aunque sean mayores que yo", explica. Juan Carlos no puede estar más contento con la decisión de su hijo. "El respeto que hay, tanto en la grada como en la pista, es increíble. Toda mi vida jugué al fútbol y allí es muy diferente. Aquí, si se escucha cualquier cosa fuera de tono, te echan de la pista. Para educar a los más jóvenes es mucho mejor, hay más deportividad", señala el padre de Marcos.

Olaya García también soñaba con participar un Mundial, pero los estudios han puesto el freno a sus aspiraciones. Actualmente cursa segundo de Bachiller y su objetivo es entrar en Derecho y Ciencias Políticas, por lo que le resulta muy complicado compaginar todo. Ella fue la culpable de que su familia se aficionase al bádminton. Su hermano Yago lo confirma. "Como Olaya jugaba y se lo pasaba bien, quise probar. Al final me acabaron convenciendo y me quedé con el bádminton. Jugaba al fútbol, pero ya me aburría", comenta el pequeño de la casa, que destaca el buen ambiente que hay entre volantes.

La pasión de Olaya también arrastró a su padre, Miguel. "Yo, como Yago, también jugué al fútbol. Cuando ella empezó a jugar estaba ya retirado del deporte, pero en un campus me dejaron probar y no se me dio mal", explica el progenitor, al que rápidamente captó el equipo senior del Bádminton Oviedo y ya no se pudo escapar.

"Tuve la suerte de que, en la escuela que iba de pequeño, había bádminton como actividad extraescolar. Probé y me encantó", indica Adolfo López, otro de los culpables de que el Bádminton Oviedo sea una gran familia. Él, como muchos de sus compañeros, también hizo sus pinitos con un balón en los pies, pero "empecé a ganar cosas, a mejorar mucho y decidí dejar el fútbol". "De primeras te llama la atención la velocidad a la que va el volante", reconoce el joven, que está entre los diez mejores de España dentro de su categoría, sub-19. Su padre, Adolfo también, era un gran apasionado de los deportes de raqueta, y como su hijo pasaba tantas horas entrenando, decidió meterse también en la pista. "Hasta que me dejen las lesiones voy a seguir jugando", bromea. Como el resto de padres, acabó involucrándose en el día a día del club. "Al final siempre hace falta ayuda. Como necesitaban gente, me hice árbitro también. Es llevadero, aunque hay veces que me cuesta ver el volante", revela.

Las jóvenes generaciones del Bádminton Oviedo han demostrado el poder de convicción que tienen. Gracias a ellos, el club puede contar con árbitros para sus torneos y con ayuda extra a la hora de trabajar en las instalaciones. Además, para el Día del Padre del domingo parten con ventaja. Saben que si regalan a sus progenitores un set de volante y raqueta van a dar en el clavo.