El Unión Financiera Base Oviedo afronta el momento clave de su año. Tras echar el cierre a la temporada regular, el cuadro carbayón empieza este sábado la fase de descenso, donde debe pelear con diez equipos para conseguir la permanencia en División de Honor Plata. Para ello, los carbayones quieren contar con el apoyo del público que acude al polideportivo de Vallobín, clave en todos los momentos buenos de los ovetenses.

"Veo a los jugadores muy motivados. Tras la derrota contra el Aranda hace tres semanas sabíamos que ya no teníamos opciones de pelear por nada. Nos llevamos preparando desde entonces", señala Ricardo Margareto, entrenador del Base Oviedo. Para llegar en el mejor momento a la fase de descenso, el club carbayón disputó un triangular el pasado viernes. El objetivo ahora está claro: "Sellar la permanencia cuanto antes".

"Durante la temporada hemos conseguido sacar bastantes puntos contra los de abajo, por lo que ahora partimos con ventaja", comenta el técnico. Esos buenos resultados dan cierta confianza a los carbayones, porque "cuando has tenido que marcar la diferencia hemos dado el do de pecho", aunque no quieren despistarse.

Para conseguir la permanencia, Margareto quiere ver un gran ambiente en Vallobín. "Nuestro campo ha sido clave hasta ahora y necesitamos la ayuda del público. Hemos tenido momentos muy buenos y con ellos conseguiremos la permanencia", sentencia.