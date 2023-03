El Oviedo Rugby ya es cuarentón: los carbayones celebran su cumpleaños con un regalo especial

Hace 40 años, en una notaría de Nava, se tomó una decisión que cambió el paradigma del rugby ovetense. El CAU, que estaba al borde de la desaparición, y el Económicas, equipo surgid de los estudiantes de aquella facultad, decidieron unirse para crear el Oviedo Rugby. «Fue un momento muy complicado, porque había mucha rivalidad entre los dos equipos», reconoce Juan Alonso, uno de los fundadores del club. Ahora, casi medio siglo más tarde, LA NUEVA ESPAÑA reúne a tres generaciones de jugadores del Oviedo Rugby para celebrar que el club ya es cuarentón.

«La etapa dorada del club a nivel deportivo es tras el segundo ascenso a División de Honor. Coincidió una generación buenísima: Carlos Souto, su hermano Sergio, Aitor Etxebarría... Gente muy buena», recuerda Arturo Méndez, presidente de la entidad. En aquel momento, tres jugadores del club fueron con la selección española a jugar el Mundial, pero el ovetense aún recuerda el primer ascenso, en la temporada 89-90. «Jugábamos en Tudela Veguín. Cuando se certificó el ascenso nos pasearon por la ciudad en dos camiones de bomberos para celebrarlo. La gente estaba flipando, porque pensaban que había un incendio», bromea Méndez. Eso sí, tras esa recordada celebración llegó el desastre. «Fue todo un caos. El entrenador dimitió en la primera jornada. Solo logramos empatar un partido durante toda la temporada y, encima, nos quitaron el punto», cuenta José Ramón Cabal, cronista del club.

A Pedro Valentín, actual capitán del primer equipo, todas esas historias le suenan muy lejanas. «Es un chico que ha nacido en nuestra escuela», destaca Méndez del jugador. «Iba al colegio al lado del campo del Naranco. Todos los miércoles teníamos unas horas reservadas para hacer deporte. Podías elegir lo que quisieras», comienza a relatar el primera línea ovetense, que no escogió el rugby como primera opción. «Quería hacer judo, pero como no había gente suficiente, escogí rugby», confiesa. Su historia choca con la de sus otros tres acompañantes. «En Oviedo se empezaba en la Universidad. Las facultades y los colegios mayores tenían sus equipos y se disputada el Trofeo Rector», cuenta Juan Alonso, el más veterano de la charla y en aquel momento estudiante de filología hispánica. De la misma forma, mediante la vía universitaria, también hicieron sus primeros pinitos Arturo Méndez y José Ramón Cabal.

Según palabras de su presidente, el Oviedo Rugby tiene un estado de salud «bueno, aunque siempre se puede ir a mejor». «En todo el club tenemos 260 fichas, 50 corresponden al equipo sénior, 35 al femenino y el resto a la escuela», explica Méndez. A pesar de esas cifras, desde el club tienen un sabor de boca agridulce. Durante estos 40 años ha pasado mucha gente por la entidad ovetense, pero el grado de retención no va como esperaba. «Deberíamos tener más socios. Mucha gente se ha desvinculado, por una cosa o por otra. Sí que es cierto que hubo mucha gente apoyando al club, sobre todo desde la presidencia, pero se echa en falta a otra», reconoce Alonso con cierta pena en sus palabras. «El rugby une mucho, siempre he defendido que es algo para toda la vida. No me cabe en la cabeza que tanta gente haya desaparecido», lamenta Cabal. Por ello, desde el club siguen intentando hacer campañas para volver a enganchar a todos esos socios perdidos.

Como regalo por su 40.º aniversario han recibido una noticia que llevaban años esperando. El alcalde, Alfredo Canteli, anunció ayer su intención de construir un nuevo campo de rugby, en el barrio de Vetusta. «Sería un paso adelante increíble, sobre todo para la escuela. Nos daría un salto de calidad y permitiría captar a muchos más niños. Nos da esperanza», explica Pedro Valentín, que compagina sus labores de capitán como formador en las categorías inferiores. Ahora, tras certificar la permanencia en División de Honor B, los carbayones ya preparan la celebración de su cumpleaños. «Vamos a realizar actividades y una exposición en la plaza de Trascorrales en la semana anterior a San Mateo. Queremos que se refleje la historia del club y cómo se relaciona con los ovetenses», señala Cabal. Tras años de dificultades, el Oviedo Rugby desmuestra que, como el buen vino, mejora con los años, y más ahora, que ya es cuarentón.