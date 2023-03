El Colloto va sobre ruedas

Los nervios se palpaban en el ambiente. "Ahora todos quietos, que hay que esperar a que vuelva el sol", anunciaba el fotógrafo. Nadie podía parar a los más pequeños en su sitio, que se revolvían en cuanto tenían oportunidad. "Óscar, estate quieto", gritaban desde el público, compuesto por todos los padres del Club Ciclista Colloto. Todos sus integrantes se reunieron ayer en Santa María del Naranco para, como todos los años, hacer su foto de familia. Desde niños de cuatro años hasta los más veteranos. Todos lucían el mismo maillot azul, listos para dar el pistoletazo de salida a la temporada.

"Me encanta el ambiente que se vive dentro del ciclismo", explica Samuel González, de 10 años, algo con lo que sus compañeros de equipo concuerdan. "Aquí se está super bien, es un deporte muy interesante, lo recomiendo a todos", señala el joven. Con algo más de timidez habla Óscar Rubido, uno de los más pequeños de todo el equipo. A sus cuatro años ya hace sus pinitos a lomos de su bicicleta. "Me apuntaron mis padres y me lo paso muy bien", confiesa el niño.

"Es un orgullo ver a todos los niños aquí", reconoce Celso Fernández, presidente del Club Ciclista Colloto, mientras observa a todos los miembros del equipo posar para las fotos. "Es muy raro que nos juntemos, y verlos a todos aquí, aunque sea solo una vez al año, me encanta", comenta el sierense, que no esconde su alegría por el buen momento de forma que está pasando el Club Ciclista Colloto. En la escuela cuentan con más de 50 niños de todas las edades, a lo que hay que sumar el equipo sub-23 y el junior. "Estamos contentos con cómo nos están yendo las cosas. Tenemos una gran escuela, los niños cada vez se animan más a venir, y para nosotros eso es un lujo", afirma. La parte negativa llega a la hora de hacer las cuentas. "Sí que es verdad que tenemos cierto déficit económico, pero subsistimos igualmente", confiesa Fernández.

Ahora arranca una nueva temporada y desde el club ya tienen claro cuáles son sus objetivos para este año. "Queremos participar en el mayor número de competiciones posibles para que los chavales se puedan formar", comenta Fernández, que no quiere marcar objetivos deportivos a los más pequeños del club, ya que para él lo más importante es que se fogueen y vayan creciendo subidos a una bici. "Ellos que aprendan, que es lo que cuenta. A todos les gusta ganar, pero con esas edades lo más importante no es eso", apunta.

Donde sí sube el nivel de exigencia es a la hora de hablar de los grandes. "Queremos seguir compitiendo en todos los campeonatos de España que podamos. Nuestra idea es luchar y darlo todo para acabar en lo más alto", explica. Además, a nivel de club también tiene grandes objetivos. "En la escuela no podemos admitir a más gente, porque es muy complicado de gestionar. En categorías como cadete o juvenil sí que nos gustaría contar con más gente, es lo que queremos potenciar durante este año", señala Fernández, orgulloso por el nivel de sus jóvenes promesas.

Lo que queda claro es que el futuro del ciclismo está en buenas manos. Entre bromas y problemas con la luz sigue la sesión de fotos, dando paso a todas las categorías del club, mientras los más pequeños aprovechan para jugar con sus amigos. Hay pedaladas para rato.