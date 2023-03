Álex Suárez, un "león" más: El ovetense, formado en el All Rugby de Llanera, se ha asentado con la selección española

El camino que ha recorrido Álex Suárez (Oviedo, 1995) hasta llegar a consolidarse con la selección española, con la que disputó el pasado fin de semana su sexto partido, en la derrota (25-31) ante Rumanía, ha transcurrido por carreteras secundarias que le han llevado a buen ritmo hasta lo más alto del rugby español. Tras haber jugado algo a la modalidad de "Seven", este ovetense, natural de Santa Marina de Piedramuelle, comenzó a tomárselo algo más en serio cuando tenía 21 años y un par de amigos le animaron a apuntarse al club de Llanera, el All Rugby, que por entonces solo llevaba un año en funcionamiento: "Allí hay un gran ambiente, son como una familia, y además trabajan muy bien", dice.

Una de las personas que ha sido fundamental en la evolución que ha seguido Álex Suárez, según reconoce el propio jugador ovetense, es Xabi Guerediaga, histórico del rugby español y actual coordinador de los equipos del club llanerense, que en su etapa de jugador disputó muchos partidos con la selección española, y que supo ver las posibilidades de Álex Suárez cuando le vio en el All Rugby. Tras pasar por Llanera, primero tuvo una experiencia de unos meses en Valencia durante año de la pandemia, a continuación regresó a Asturias para jugar en el Belenos avilesino, con el que disputó una fase de ascenso a División de Honor; luego le ficharon para jugar en La Vila en la máxima categoría y esta temporada recaló en el Burgos, una de las grandes revelaciones de la temporada en División de Honor, donde ahora mismo son terceros, y donde le han dado la oportunidad de ser "100% profesional".

"El del Burgos es un proyecto deportivo que tiene muy buena pinta", explica el jugador asturiano, que reconoce que otra de las cosas que le hacen sentirse muy a gusto en el club castellanoleonés es que allí le quieren para jugar de tercera línea, su posición favorita. Por su estatura y por su físico, en la selección suele hacerlo de segunda línea, algo que acepta de buen grado con tal de estar en el "Quince del León", aunque prefiera la libertad del tercera: "En Burgos soy tercera y con España segunda, me toca a mi meter la cabeza entre los pilieres, pero con España no me voy a poner exquisito", dice con buen humor el delantero asturiano.

Haber recorrido el camino hasta la selección cuando se lo empezó a tomar en serio pasados los 20 años es algo poco habitual, pero hay más casos en el mundo del rugby, como el del cántabro Manuel Mora, compañero suyo en la selección. Un camino corto pero que es posible también por una determinación enorme y uno de los ejemplos de ello es el jugador ovetense: "Hay una parte importante de suerte, otra de haber tenido a buenos entrenadores cerca y también el ser trabajador, echarle muchas horas de gimnasio y de entrenamiento", explica este jugador que, además, debutó en el partido que jugó en junio España frente a los Barbarians en Gijón.

Todo ello le ha permitido entrar en los planes del "Quince del León" para los próximos años, cuyo principal proyecto de futuro es la clasificación para el Mundial de Australia de 2027 después de la última decepción por la descalificación para disputar el Mundial que se va a jugar este año en Francia por alineación indebida en uno de los partidos de la clasificación. Un duro golpe que supuso un antes y un después tanto en la Federación Española como en el equipo nacional: "Llevo ya seis partidos como internacional, no jugué ante Portugal porque había tenido previamente una conmoción, contra Holanda no jugué por decisión técnica pero este fin de semana fui titular ante Rumanía; me encuentro muy bien, cuando llevas tantas semanas con ellos es como estar en casa, conoces a todo el mundo, desde la descalificación cambió todo mucho, es un nuevo proyecto, una apuesta de futuro". Una apuesta en la que se cuenta con un delantero asturiano.