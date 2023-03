Marino y Langreo tienen por delante este domingo dos encuentros de dificultad máxima. Los gozoniegos visitan la casa del líder, el Arenteiro, a las 17.00 horas, misma hora a la que los langreanos se enfrentan al filial del Lugo en el Anxo Carro. Javi Vázquez y Manel Menéndez analizan así sus respectivos encuentros:

Manel Menéndez, entrenador del Marino

Duelo ante el Arenteiro. "Es el líder de la categoría, los números están ahí y el reconocimiento que tienen es merecidísimo. Están optando a subir de categoría y tienen amplía ventaja con el siguiente clasificado".

La ida, muy igualada. "Los controlamos bastante bien, fue un partido muy completo. Quizás hubiésemos merecido el empate, pero nos hicieron un gol a balón parado ante el que nada pudimos hacer. Son un equipo que encaja muy pocos goles. A favor solo tienen dos más que nosotros. Saben rentabilizar los resultados cortos porque manejan muy bien los partidos.

Elogios a la plantilla rival. "Tienen gente experimentada, que maneja muy bien el balón. Tienen muchos jugadores en todas las líneas, sobre todo arriba y en el centro del campo. Va a ser un partido difícil, pero nos gustan este tipo de retos. Es una motivación extra para poder ir ahí y dar la sorpresa. Ahora mismo cualquier equipo que juegue contra ellos tiene un extra de motivación y ellos lo saben.

Más cerca del objetivo. "Queremos ganar el partido para no pasar apuros. Cuando primero hagamos los 43 puntos para luego poder disfrutar, mejor. Luego quién sabe si se puede asumir algún reto más, pero debemos ser humildes para cerrar los puntos que nos quedan y conseguir el objetivo de la permanencia".

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

La semana de trabajo. "Estamos entrenando bien, en la misma línea de los últimos meses. El partido del otro día, independientemente de que consiguiésemos puntuar, firmamos un encuentro muy completo. El equipo sabe que la clave está en seguir entrenando, tener ilusión y preparar bien el duelo ante el Lugo B".

Preocupación por las derrotas. "Desde el cuerpo técnico no tenemos ninguna preocupación, todo lo contrario. Cuando tuvimos una racha de victorias no pusimos el foco en eso, sino en lo que hicimos bien y mal sobre el campo. Hubo partidos que jugamos peor y conseguimos los tres puntos. Son las cosas del futbol, pero cuando más cosas hagamos bien más cerca estaremos de la victoria. Por ahora no tengo ninguna preocupación. La línea es la adecuada, esta categoría esta muy igualada".

El duelo ante el Lugo B. "Cada partido es una auténtica final. Personalmente ya da igual enfrentarme al Lugo b, al Arenteiro o a la Gimnástica. Cada partido nos jugamos la vida. Este encuentro lo afrontamos con las ganas de sumar los tres puntos. Queremos acercarnos a nuestro objetivo de rendimiento".

Exigencia máxima. "Alguno piensa que jugar contra el Arenteiro es diferente a medirse al Lugo B, y se equivocan. El Lugo B debería tener más puntos de los que tienen, pero a veces el fútbol no hace justicia. Va a ser un partido de dificultad máxima. Para nosotros será otro reto más para conseguir los puntos que necesitamos para la permanencia".

Jugar en el Anxo Carro. "Es algo que siempre suma. Poder competir en un campo como el Anxo Carro es motivante para todos. Será un punto más si celebramos la victoria. Para nosotros son tres puntos muy importantes, y que mejor que conseguirlos en un campo de Segunda División".