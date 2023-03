Aarón les da una patada a los prejuicios: la increíble historia de un ovetense que ha superado sus límites a través del rugby

Muchas veces se habla de la función social que puede cumplir el deporte y pocas veces se concreta cuál es exactamente, en qué ayuda a la formación de los más jóvenes, qué valores y qué destrezas les aporta. Quizás cuesta tanto descubrir esa capacidad de transformación porque el foco suele estar en las grandes gestas y en ídolos que trascienden el propio deporte, pero más abajo, escondido entre el barro de un campo de rugby, es posible encontrar la respuesta en historias como la de Aarón Fernández Suárez, un ovetense de 19 años que el pasado 18 de febrero anotó uno de los ensayos más importantes de la historia del rugby asturiano sin que ni siquiera sirviera a su equipo, el All Rugby de Llanera, para ganarle un partido de la Liga Norte al filial del Belenos avilesino.

Aarón lleva cinco años y medio jugando al rugby, deporte que empezó a practicar en su colegio, el Santa María del Naranco, pero en los tres últimos, desde que empezó a jugar con el equipo de habilidades mixtas del All Rugby de Llanera, todo ha cambiado. Diagnosticado con un síndrome de déficit de atención con hiperactividad impulsiva, un día su profesor en el colegio, Xabi Guerediaga, que a su vez es el coordinador del club llanerense y uno de los impulsores de este equipo de habilidades mixtas, le propuso probar a jugar con ellos. Los resultados han sido espectaculares. "Se calmó mucho", dice su madre, Lucía Suárez Prieto, que cuenta que Aarón ha dejado de tomar medicación desde que se puso a jugar al rugby. El equipo de habilidades mixtas, en el que conviven jugadores con algún tipo de discapacidad con otros que no la tienen, fue un trampolín para Aarón, con muy buenas condiciones para este deporte. Tanto que le propusieron comenzar a entrenarse con el equipo sénior absoluto, que compite en la Liga Norte, con clubes de fuera de Asturias, y ahora es uno más de la plantilla, su ala titular y uno de los jugadores más prometedores. Y no solo eso. Aarón es el entrenador ayudante de los equipos sub-6, sub-8 y sub-10 del club. "Que entrene a los pequeños para mí es un orgullo enorme", asegura su madre, que reconoce que apenas pudo contener las lágrimas el día que vio a su hijo posar el balón detrás de la línea de ensayo: "Imagínate lo que supone para una madre". Una alegría que fue compartida por todos los que acudieron al campo, que lo celebraron por todo lo alto.

Lucía Suárez explica que su hijo siempre ha sido "una persona independiente" y que este equipo que ha formado el All Rugby de Llanera le ha convertido, además, en una especie de protector de sus compañeros: "Es muy noble y siempre está cuidando a sus amigos", señala la madre. En su colegio, el Santa María del Naranco, cuando concluyó la escolarización obligatoria ingresó en el programa Avis de inclusión sociolaboral, desde donde trata de convencer a toda la gente que conoce de que pruebe con el rugby. De hecho, su madre cuenta que hace poco se llevó a un amigo autista de su colegio que ya se ha apuntado al equipo.

La evolución de Aarón en el equipo de habilidades mixtas le ha convertido en un líder y en uno de los que ayuda a los demás, como a él le ayudaron cuando comenzó. "Me gusta ayudar a los compañeros, soy muy protector desde que era pequeño", explica el jugador del All Rugby. Su posición en el campo depende del equipo en el que esté, ya que con el de habilidades mixtas suele colocarse de centro, su posición favorita, mientras que en el sénior hasta el momento es uno de los alas. Otra de las ventajas del equipo de habilidades mixtas es que le dejan ser el pateador, algo que aún no ha conseguido hacer con el equipo sénior.

Su aterrizaje en el equipo de la Liga Norte llegó con naturalidad y así lo cuenta el propio Aarón: "Quería probar unos días, me gustó entrenar con el sénior, me hice la ficha para jugar con ellos y llevo cuatro partidos". De todos ellos el que más le gustó fue el del ensayo: "Fliparon", dice sobre la reacción que tuvieron sus compañeros cuando se fue directo a la línea de ensayo con el balón. Eso sí, lo que es intocable es el equipo de habilidades mixtas, con el que se entrena todos los sábados y que no piensa dejar por nada del mundo: "Es como una familia para mí". Una familia que le ha abierto un camino que piensa recorrer: "Quiero llegar a un nivel muy alto en el rugby".

Para lograrlo sabe que le toca trabajar mucho y así lo hace. Es martes cuando LA NUEVA ESPAÑA le hace las fotografías para este reportaje, el sénior entrena a las ocho de la tarde y Aarón lleva desde antes de las siete en La Morgal, un tiempo que utiliza para practicar los tiros a palos desde diferentes posiciones. También aprovecha para mirar a lo lejos y hacer una reclamación a quien corresponda: "El campo que tenemos abajo lo levantaron y están tardando mucho en arreglarlo, nos hace falta, en ese campo empecé yo a jugar".

Alessandro Meli, entrenador del equipo de habilidades mixtas de Llanera «Ponemos el foco en la inclusión, no en la adaptación» «Dejamos a un lado el paternalismo, son normales y respetamos su diversidad» El equipo inclusivo de Llanera fue una idea que comenzó Xabi Guerediaga y que Alessandro Meli, ahora entrenador del equipo, convirtió en equipo de habilidades mixtas (más conocido por su nombre en inglés, «mixed ability»). Este italiano, que hizo la beca Erasmus en Oviedo en 2016 y que se vino a vivir a la ciudad en 2019, comenzó a trabajar con esta modalidad hace diez años en Turín y vio en Llanera la oportunidad de introducir algo que no existía hasta entonces en Asturias. Meli explica de qué se trata eso de las habilidades mixtas: «Es una modalidad de deporte inclusivo donde se pone el foco en la inclusión y no en la adaptación, es decir, no se intentan adaptar las reglas, todas las personas tienen el mismo rol, da igual tener o no discapacidad, todos son compañeros de equipo, acogemos a gente con discapacidad dentro del deporte normal y tratamos de dejar de lado cualquier paternalismo. Son personales normales y respetamos su diversidad, sin decidir por ellos, que sean ellos los que decidan qué pueden o qué no pueden hacer, que exploren sus límites». Por eso, el caso de Aarón Fernández supone un buen ejemplo de lo que están tratando de hacer: «Aarón no tiene ningún límite, está jugando contra gente que lleva veinte años en el rugby y quizás si hubiera comenzado en un equipo inclusivo tradicional no hubiera llegado». Sabe que le tendrá siempre en el equipo inclusivo, pero prefiere que siga avanzando con el sénior: «Me gusta que exploren lo máximo posible, que busquen su sitio, que exploten al máximo sus límites, que se sientan cómodos con su rol, que sepan el riesgo del contacto y que decidan, que tomen decisiones como las van a tener que tomar en la vida real».