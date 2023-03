Alberto Ginés, oro olímpico en Tokio 2020: "Me ha encantado el apoyo que he sentido de Asturias"

Alberto Ginés (Cáceres, 2002) no puede esconder su decepción tras terminar segundo en la primera prueba de la Copa de España de Escalada. Pero, a pesar de que por dentro lamenta el resultado, siempre saca una sonrisa para atender a la gente que se le acerca. Muy atento con sus seguidores, el extremeño, oro olímpico en Tokio 2020, tiene tiempo antes de marcharse de Oviedo para atender a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué tal se ha encontrado durante la competición?

–No he terminado muy contento la verdad. Ha sido un día raro, los ascensos no han acabado de convencerme. Pero hay que hacer autocrítica y pensar en la siguiente prueba.

–Los aficionados ovetenses le han animado sin parar.

–Me ha encantado el apoyo de la afición. Ha sido increíble. Es la segunda vez que estoy en Oviedo y hoy ha sido el mejor día sin dudarlo.

–La última vez que estuvo aquí no pudo competir.

–Así es. Ese día estaba lesionado y me quede con la miel en los labios. Hoy por lo menos he podido redimirme y competir de verdad.

–A pesar de no ser su mejor día, siempre se le vio sonriente. Ni las caídas parecía que le afectasen.

–No soy una persona que le gusta enfadarse mucho. Si me caigo, tengo que volver a levantarme para seguir intentándolo, no sirve de nada frustrarse.

–¿Qué tal le ha tratado Asturias durante estos días?

–Me lo he pasado super bien. No es el sitio más recomendable para visitar si estás a dieta (dice entre risas). No he tenido tiempo para visitar muchos sitios, pero he podido estar en el museo de Fernando Alonso y probar casi todo lo bueno de la gastronomía asturiana.

–El sábado se pasó a ver a las categorías inferiores. ¿Qué tal ha visto a la cantera?

Me ha sorprendido que hay mucho nivel. No me he fijado en ninguna comunidad en concreto, pero me ha gustado ver a los niños super motivados con el deporte. Pronto me van a jubilar (bromea).

–¿Qué planes tiene de futuro?

–Está ha sido mi única prueba de la Copa de España. Mi objetivo ahora está en clasificarme para los Juegos Olímpicos. El Mundial, que es mi primera oportunidad, se disputa en agosto, y quiero centrarme en él.