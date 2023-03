Oviedo encumbra a Crespo en la primera prueba de la Copa de España de escalada

Oviedo rugió ayer con la escalada. Más de mil personas se concentraron ayer en la plaza de la Catedral para disfrutar de los mejores escaladores de España. En juego estaba la primera prueba de la Copa de España, campeonato que no se quiso perder Alberto Ginés, flamante oro olímpico de la modalidad, que no tuvo su tarde soñada. A pesar de ello, el nivel visto en la capital del Principado fue espectacular. Alejandro Crespo, Iziar Martínez, Leslie Romero y Alejo Bernabé se encumbraron bajo los aplausos del público asturiano.

Los primeros a salir a escena fueros los escaladores de velocidad. Aunque el favoritismo era para Erik Noya, subcampeón del mundo en 2021, el escalador catalán no pudo frenar a Alejo Bernabé, que a sus 17 años confirmó que es una de las grandes promesas (quizá ya realidad) del deporte a nivel nacional. Ambos se batieron en una intensa semifinal que terminó con Bernabé superando su mejor marca personal, logrando subir los 15 metros de pared en seis segundos y 13 décimas. En la final, el madrileño aprovechó un pequeño tropezón de Miguel Gómez, su rival, para hacerse con la victoria. "No puedo estar más contento, por la victoria y por el récord. Empecé un poco dubitativo, pero en cada subida me sentí mejor", confesó Bernabé, exhausto tras su victoria.

En el lado femenino el triunfo fue para Leslie Romero. "Las condiciones de la pared y el viento hicieron que fuese una prueba muy dura. Tuve que trabajar mucho la adaptación", reconoció la venezolana, afincada en Valencia. En la final, su rival, María Laborda, sufrió un error al iniciar la ascensión que brindó en bandeja el triunfo a Romero.

La prueba de velocidad dio paso al plato fuerte de la tarde. 16 escaladores, ocho chicos y ocho chicas, se enfrentaron a los cuatro bloques que esperaban en la plaza de la Catedral. En el lado masculino, todo comenzó de color de rosa para Alberto Ginés, que dominó por completo el primer bloque. Pero el tercer bloque, con un desplome muy pronunciado al principio, le trajo de cabeza. "Había un balanceo que era prácticamente imposible de superar", explicó Alejandro Crespo, vencedor de la prueba reina tras batir al oro olímpico y a Lluc Macia. La clave de su victoria fue, según sus palabras, "olvidarme del resto y centrarme en mi propia escalada". El extremeño se llevó una de las grandes ovaciones de la tarde al ser el primero en completar un bloque, lo que volvió loco al público ovetense.

"Estaba muy nerviosa, sobre todo al empezar. No me rendí en el segundo bloque y el resultado no pudo ser mejor", afirmó Iziar Martínez, la ganadora del cuadro femenino. La escaladora, de 17 años, fue una de las que más aplausos se llevó del público, lo que la motivó más si cabe. "Cada vez que hacía un top la gente gritaba y me mandaba su energía, fue espectacular", señalo. La deportista vallisoletana se impuso a Aida Torres y a Rut Monsech tras una lucha encarnizada entre las tres.