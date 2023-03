Cancelan el juicio rápido entre el Estadio y el Astur

El juicio rápido para el que estaban citados ayer el director deportivo del Juventud Estadio, David Martínez, Risi, y el presidente del Astur, Luis Miguel Cabrales, no se llegó a celebrar y fue cancelado al considerar el juez que no había indicios suficientes de delito.

Risi presentó una denuncia en la Policía Nacional después de que Cabrales, el sábado anterior, le expulsase del estadio Hermanos Llana. El director deportivo del Estadio había acudido a presenciar un encuentro en el que jugaba su hijo y salió del campo a indicaciones de Cabrales. Después llamó a la Policía Local, que se personó en el campo del Astur. Al día siguiente puso una denuncia en la Policía y posteriormente ambos fueron citado para un juicio rápido, que finalmente no se ha celebrado después de que el juez examinase la denuncia.

Para Luis Miguel Cabrales el archivo de la misma supone un triunfo. El presidente del Astur aseguró en un primer momento que expulsó a Risi debido a que le parecía una "vergüenza" que el Estadio cobrase al público por los partidos de prebenjamines, algo que mantiene, pero tras el archivo de la denuncia florecen más motivos. "La actitud de Risi no estaba siendo la adecuada y por eso le invité a salir educadamente y así se lo dije a la Policía Local, que me dio la razón", explica el presidente del Astur. "Nuestro club tiene cedidas las instalaciones por el Ayuntamiento y tenemos derecho a expulsar a la gente que no se comporta", recalca en referencia a, según su versión, unas protestas de Risi a los árbitros.

El director deportivo del Estadio, por su parte, rechaza tajantemente que su actitud no fuese la adecuada e ironiza: "Solo estuve en el campo del Astur treinta segundos". Risi medita ahora presentar una demanda por lo civil en el Juzgado después de archivarse la presentada en la Policía Nacional, por lo que el conflicto entre dos históricos del fútbol base ovetense seguirá para largo.