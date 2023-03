Chus, el hombre que desató la alegría en Langreo

«Antes de empezar el partido, hablando con los compañeros, les dije que iba a meter dos goles. Me quedé un poco corto», bromea Chus Ruiz tras el primer entrenamiento de la semana del Langreo. Su último gol ha desatado el buen rollo en la plantilla azulgrana. El conjunto langreano, que tumbó este domingo al filial del Lugo fuera de casa (0-1), ve como su gran objetivo, la permanencia, está más cerca. Tras vencer al conjunto gallego, los de Javi Vázquez se han puesto a un punto del Ourense, que marca el puesto de play-out, y a cuatro del Coruxo, primer equipo en puestos de salvación. Además, el Langreo se mide este sábado en Ganzábal a los vigueses, lo que puede suponer un paso vital para salvarse.

«Da gusto empezar la semana con una victoria», reconoce el luanquín, que confiesa que en el seno de la plantilla azulgrana se celebró con ganas el último triunfo. «Fue una victoria importantísima para nosotros. Todos estos partidos están siendo finales y ver que salen las cosas es muy gratificante», reconoce el centrocampista, pletórico tras su tanto.

Aunque el Lugo B es el actual colista del grupo, Ruiz explica que es un equipo muy complicado. Además, el partido se jugó en el Anxo Carro, lo que dio más enjundia a su victoria. «Sabíamos que era un campo complicado y que iba a ser un partido muy difícil. Son un equipo con mucha movilidad y nos dieron muchos problemas», señala el azulgrana, que no pudo tener una charla personal con su entrenador, Javi Vázquez, pero que sí agradece la confianza que le ha dado el técnico madrileño. «Estoy muy contento por haber ayudado al equipo y acercarnos un poco más a la salvación. Esta es la dinámica que debemos seguir de aquí a final de temporada», señala.

A pesar de que el Langreo cosechó dos derrotas consecutivas antes de su último triunfo, en el vestuario del Langreo no se rinden. «Justo hablamos de ese tema en el viaje de vuelta de Lugo. Todos vemos que en el vestuario hay un ambiente diferente. Se nota que todos estamos sintiendo la responsabilidad que tenemos en esta situación. No está siendo un año fácil», afirma Ruiz, que cree que ahora deben «hilar muy fino» para seguir luchando y acabar consiguiendo la permanencia. La alegría tras ver puerta da paso a la concentración. Aunque acaba de arrancar la semana, Ruiz solo piensa en el sábado, día en el que el Langreo se mide al Coruxo. «Debemos de seguir por este camino, porque es el que nos va a dar la permanencia. El Coruxo está también inmerso en la pelea y estamos mentalizados para ganarles», explica el futbolista

Aunque en la ida el Langreo venció por un tanto a cero, el luanquín no quiere confiarse. «Es un equipo que por nombres tiene una gran plantilla. Va a ser un duelo de tú a tú muy bonito de ver», asegura el centrocampista, que avisa: «Vamos a salir con todo a por ellos». Para acabar de apuntalar la victoria, Ruiz espera que el Nuevo Ganzábal vuelva a vivir un gran ambiente y confía en el apoyo de su afición. «Desde el primer momento se han volcado con nosotros. Intentamos devolver todo el cariño en el campo con compromiso y trabajo y ante el Coruxo eso no será una excepción», comenta, agradecido con los aficionados que se desplazaron a Lugo para ver el último partido.

Eso sí, esta vez no se atreve a apostar sobre si va a ver puerta o no. «A ver qué sensaciones tengo durante la semana. Lo importante es lograr los tres puntos, no mis goles», finaliza entre risas.