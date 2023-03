Historia de un bochorno nacional: consecuencias de los graves insultos a niños en Asturias

Esta vez, los menosprecios no se lo llevaron los árbitros. Esta vez fueron los jugadores: niños de alevines, de solo 11 y 12 años de edad, que escucharon improperios como los siguientes: "Eres un hijo de puta", "cómo se puede ser tan malo, gilipollas". Lo ocurrido el sábado en Los Llerones (Langreo), durante un Alcázar-Estadio, ha impactado en el fútbol base asturiano. El árbitro del encuentro, que tuvo que parar el partido durante varios minutos, recogió en el acta los insultos de parte de la afición local a niños del Juventud Estadio y Asturias ha sido noticia nacional por este "bochorno", término utilizado entre los padres del conjunto ovetense, indignados por lo sucedido. En el Alcázar, donde sorprendió la redacción del árbitro, optan por guardar silencio mientras investigan cómo el acta salió a la luz.

Lo sucedido llegará esta semana al Comité de Competición, que podría tomar medidas, pero mientras tanto en la Federación Asturiana condenan con rotundidad lo sucedido el sábado y además respaldan la actuación del colegiado, que activó el protocolo de actuación sobre la violencia verbal, explicado en el gráfico que acompaña esta información. "No hablé con el árbitro, porque no tenemos costumbre de hacerlo, pero sí con su delegado territorial. En efecto, nos transmiten que hubo esos insultos descritos en el acta y el árbitro detuvo el partido, cumpliendo a rajatabla el protocolo, aunque solo fue necesario llegar al paso uno", explica Marco Santurio, presidente del comité técnico de árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol, que recalca además que el Alcázar actuó de "forma correcta".

Para Santurio, lo ocurrido "no deja de sorprender y es lamentable", pero tiene un matiz respecto a otros episodios bochornosos. "No es habitual que haya insultos hacia niños que están jugando los partidos, lo normal es que menosprecien a los árbitros, aunque estos sean también unos ‘niños’ (en referencia a los que empiezan en el arbitraje)". Santurio indica, no obstante, que el episodio del sábado es "anecdótico". "En Asturias se disputan 600 partidos todas las semanas y en la mayoría hay un buen comportamiento. No se puede justificar, porque que se produzca una sola vez es lamentable y reprochable, pero afortunadamente no es rutinario", sentencia Santurio.

En la Federación Asturiana, mientras tanto, se mantiene la calma tras lo sucedido y en principio no se tomará ninguna medida, a expensas de lo que decida el Comité de Competición. Mientras tanto, los padres de los chavales insultados del Estadio no descartan acciones legales.