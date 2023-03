La Atlética Avilesina, cada vez más cerca del ascenso

El vestuario de la Atlética Avilesina es una fiesta. Aún queda mes y medio de competición, pero la plantilla avilesina ha logrado el primer reto de su temporada. Tras su último triunfo ante el Balonmano Leganés por 15-33, los de Juan Muñiz se han clasificado de manera matemática para el play-off de ascenso a División de Honor Plata. "Es un premio a todo el trabajo que realizamos durante la pretemporada", asegura Adrián Cuevas, capitán del equipo y voz autorizada dentro de la plantilla.

"Aún queda mucho por hacer, tenemos que seguir apretando", afirma el gijonés, que no quiere que sus compañeros levanten el pie del acelerador. A pesar de que ahora podrían empezar a relajarse, ya que la fase de ascenso se celebra el último fin de semana de mayo, Cuevas quiere a todo el mundo enchufado para asegurarse el primer puesto. "Es lo malo de clasificarse tan rápido, pero hay que quedar primeros, para así tener cierta ventaja en la fase de ascenso", explica el extremo izquierdo. Por suerte para los avilesinos, el segundo clasificado, el Soria, está a cinco puntos de distancia, por lo que pueden respirar con tranquilidad, aunque sin dejar de competir cada encuentro.

La temporada de la Atlética está siendo para enmarcar. De los 25 encuentros que han disputado hasta ahora en Primera Nacional (les quedan siete por jugar), solo han caído en una ocasión y ya han firmado varias goleadas, como la de su último partido. "Yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a llegar a abril con casi un pleno de victorias en el casillero. Era impensable", confiesa Cuevas, que cree que la clave del gran año que está firmando su equipo es "la constancia y el trabajo duro, tanto en los partidos como en los entrenamientos". Aunque ahora desde el equipo están centrados en conseguir ese ansiado primer puesto, el sueño de luchar por el ascenso está muy presente. "Tenemos muchísima ilusión por conseguirlo. Sería algo espectacular. Llevo nueve años en el club y nada me haría más ilusión que ascender con ellos", revela el extremo, que aunque es el capitán del equipo aún no tiene en mente como se celebrará ese objetivo. "La celebración se organiza rápido, es lo que menos me preocupa. Primero tenemos que ascender, luego se verá", bromea el gijonés, que no quiere pensar en el medio plazo y está centrado en su próximo rival, La Robla, al que se miden el próximo sábado a las 18.00 horas en La Magdalena.