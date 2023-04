La asturiana Ana Baizán García (independiente) y el cántabro Manuel Hoyuela Rojas (SUP Suances) resultaron vencedores absolutos del Descenso del Sella en Stand Up Paddle (SUP), dilucidado al mediodía de hoy, sábado, con 174 participantes, la mayoría de ellos procedentes de la zona del Mediterráneo, donde esa disciplina piragüistica tiene gran tradición. Para Baizán es su tercera victoria en el Sella tras las cosechadas en 2019 y 2022 (en los años 2020 y 2021 no hubo prueba a causa de la pandemia del covid), en tanto para Hoyuela fue su segundo triunfo en aguas selleras después del obtenido en 2022.

El Descenso del Sella en SUP, cuya primera edición tuvo lugar hace justo una década, en 2013, se desarrolló, como es tradición, entre el puente Emilio Llamedo Olivera, de Arriondas (Parres) y el puente de San Román-Lloviu, en las tablas de las modalidades S-1, S-2 y S-4. Del mismo modo, la prueba sellera contó con la colaboración del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), que preside Juan Manuel Feliz Granda, y también del área de Deportes del Ayuntamiento de Parres. También colaboró con la organización el Club Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas. Manuel Hoyuela, de categoría sub-23, empleó en cubrir el trazado -el Sella llevaba un caudal bajo, en comparación con la anterior edición de 2022- 1 hora 22 minutos y 08 segundos. Samuel Torrico Barbarrubio (ECO Sup) y Nicolás Barreiro Brun (Waira Club Gallego de Surf) fueron segundo -primer senior- y tercero -primer veterano A-, repectivamente, con 1.27.09 y 1.27.10. En sexto lugar quedó Marc Foraster Soler (Sup Barcelona), primero en veterano B. En categoría veterano C ganó el gallego Andrés Vigueras Caballero (Escuela de Piragüismo Ourense). Ana Baizán, además de primera en veterana A, invirtió en esta oportunidad un tiempo de 1 hora 34 minutos y 16 segundos, aventajando en 7 minutos y 38 segundos a su más inmediata perseguidora, Minerva Méndez Díaz (ECO Sup), segunda en veterana A, siendo la tercera plaza en la general para Yaima García Martínez (ECO Sup), asi como primera sub-23, que cruzó la meta a 9 minutos y 23 segundos de la asturiana. En novena posición entró la primera senior, Anastasia Gryukanova (Malakai Sup Center). Las madrileñas del Alberche Kayak Eva Barceló González y Adela de la Oliva Senovilla triunfaron en sus respectivas categorías de veterana B y veterana C. En mixtos SUP-2 vencieron Navarro y Correa (ADN Aventuras Valladolid) y en la modalidad de SUP-4 resultaron triunfadores Cayón, Portilla,Gutiérrez y Fernández (SUP Suances).