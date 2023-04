Distintos tonos de azul: los cuatro exentrenadores de Marino y Avilés recuerdan sus experiencias en ambos equipos

Quince kilómetros separan el Suárez Puerta, la casa del Avilés, de Miramar, el feudo del Marino. Durante la historia de ambos conjuntos, cuatro entrenadores realizaron el trayecto para dirigir a ambos conjuntos. LA NUEVA ESPAÑA ha hablado con Vicente Villamil, José Luis Quirós, Roberto Robles y Xiel Díaz en la previa del gran derbi comarcal de este domingo a las 17.00 horas.

Vicente, el hombre del ascenso a Segunda. "Mi experiencia en el Avilés fue muy bonita. Cuando llegué el club estaba en una situación complicada a nivel económico, casi no se podía fichar", recuerda Vicente González Villamil, que entre 1989 y 1992 estuvo dirigiendo al Avilés. Bajo su mandato "y gracias a los jugadores que se quedaron y a la cantera" consiguió algo impensable viendo la situación del club: ascender a Segunda División. "Lo peor es que no pudimos jugar en el Suárez Puerta, nos tuvimos que ir a Llaranes", explica el ovetense, que todavía se acuerda de los moratones que sufrió en la celebración del ascenso. "Me molieron a palos", bromea. En el 95, tras una llamada de Luis Gallego, se hizo cargo del Marino. "Luis me dijo que José Luis Quirós tenía una oferta muy buena del Avilés. Le dije que le dejase marchar, que eso no se podía rechazar, y me contestó que entonces tenía que dirigir yo al Marino", explica Villamil, que tras pensarlo dos días no pudo rechazar la oferta. "Fue muy duro, pero fue el comienzo del gran Marino de Luis Gallego", afirma.

Diez años como marinista. José Luis Quirós es historia del Marino. El mierense estuvo diez años en el banquillo de Miramar, repartidos en dos etapas. "A fuerza de trabajar y gracias a la entrega de los jugadores conseguimos asentar al Marino en Segunda B", señala Quirós, que guarda con gran cariño su paso por Luanco. Además, fue el primer técnico en subir al club a la categoría de bronce del fútbol español. Como blanquiazul estuvo dos temporadas, años que "no estuvieron mal, pero se pudo hacer mejor", reconoce.

Roberto Robles, el único en activo. "Mi historia con el Avilés se resume rápido. Solo estuve unos meses", bromea Roberto Robles. El gijonés casi no tuvo tiempo de ensuciar su chándal blanquiazul. Cogió el equipo en agosto y en diciembre presentó la dimisión. "Me acuerdo de que jugamos partidos en los que éramos infinitamente superiores, pero no había manera de ganar", indica el entrenador, que solo tiene palabras bonitas para hablar del Marino. "Las cosas empezaron mal, pero insistimos y cuando el equipo cogió mi idea volamos", señala Robles, que también estuvo en dos etapas en Miramar. "En el Marino aceptan mejor los procesos. Tienen asumido cuáles son sus posibilidades y no hay tanta exigencia de resultados", afirma el técnico, que en la actualidad dirige al Atlantic de Gijón.

Del filial a conseguir un ascenso. La historia de Xiel Díaz recuerda a la del Leicester en la Premier. Nadie contaba con ellos para ascender, pero dieron el campanazo, para sorpresa de todos. "Cogí al equipo en diciembre, cuando iba 13º, y conseguimos una racha de 24 partidos sin perder", destaca el praviano, que nunca olvidará el día que certificaron el ascenso. "Íbamos perdiendo 2-0 en el minuto 80 y teníamos que empatar. Lobera anotó en el 90 el 2-2", cuenta el entrenador, que nunca olvidará ese momento. "Es un día que tengo enmarcado", confiesa. En el Marino también firmó grandes temporadas, consiguiendo ser campeón de Tercera con los gozoniegos, pero se quedó a las puertas del ascenso. "Teníamos un gran equipo, pero nos eliminó la Segoviana", indica.