Emilio Cañedo, entrenador del Avilés: "Medirse al Marino no es una motivación extra"

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, está deseando que llegue el encuentro de mañana ante el Marino para quitarse el mal sabor de boca tras el último tropiezo ante el Rayo Cantabria. "Tuvimos buenas sensaciones, pero acabamos derrotados en una situación rara", reconoció el técnico, que no quiso dar pistas sobre su once. El que parece descartado es Luis Valcarce, ya que el extremo lleva toda la semana parado.

"El partido contra el Marino va a ser muy competitivo, como el de la primera vuelta. Están haciendo una gran temporada y sabemos que los derbis siempre son apretados", analizó el ovetense, que no cree que el duelo ante los gozoniegos suponga una motivación extra para sus jugadores, ya que "seguir en los puestos de play-off debe ser motivación suficiente, no hace falta un extra". Cañedo no tiene en mente cambiar su estilo de juego para medirse a los marinistas, equipo del que destacó que "tiene un grupo homogéneo, hacen un gran bloque". El entrenador blanquiazul espera que haya mucho público en las gradas. "En Miramar siempre hay un gran ambiente. Sabiendo que va a ir mucha gente de Avilés, espero un buen día de fútbol", sentenció.