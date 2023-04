"El Tragamón merecía tener un torneo importante en Semana Santa"

Ha conseguido atraer a Gijón a 75 equipos de toda Asturias, Galicia, Castilla-León y Cantabria para vivir una Semana Santa a tope de fútbol en El Tragamón. Víctor Holguera (La Roca la Sierra, Badajoz, 1954) es santo y seña del fútbol base gijonés y uno de los impulsores de la primera edición de la Gijón Cup, organizada por el Club Deportivo Arenal, del que es coordinador, en colaboración con el Ayuntamiento. Reunirán a casi un millar de niños, de 5 a 13 años, desde el lunes al 8 de abril. Nunca habían asumido un torneo de tal dimensiones.

–¿Cómo surge esta idea?

–Empezó el 1 de agosto del año pasado, cuando me incorporé al Club Deportivo Arenal. Queríamos hacer algo en el parón de Semana Santa. Entendía que unas instalaciones como las nuestras es una pena tenerlas paradas tanto tiempo, merecían un torneo importante. Nos aventuramos, con lo difícil que es porque, entre otras cosas, coincide con el popular torneo de la Oviedo Cup. No queremos hacer la competencia, queremos hacer nuestro propio camino. Ya tenía experiencia colaborando en organizar el torneo internacional en el Colegio Inmaculada y repetí ideas en el Roces y en el Gijón Industrial. Estamos sorprendido por el éxito de respuesta.

–No solo en Asturias.

–A nivel de Asturias, menos el Oviedo, hay representación de toda la región. Lo único que lamentamos es la imposibilidad de alojamiento para más equipos. Nos apoyamos en el Ayuntamiento y no encontramos más habitaciones ya no solo en Gijón, en toda la región. Si no, hablaríamos de más de 75 equipos.

–¿De cuántos niños hablamos?

–700 o 750 niños, de 5 a 13 años, más las familias que acompañarán. El Arenal, por volumen, no había tenido nunca algo así. Habíamos tenido experiencias anteriores con torneos infantiles y cadetes a nivel nacional que ya hicimos en septiembre, pero no como esto.

–¿Cuántos años lleva usted ligado al fútbol base en Gijón?

–48 años. Y con la misma ilusión del primer día. Cuando me llamó el presidente del Arenal para incorporarme estaba pensando en la retirada. Víctor (Martínez, el presidente) me contó que el club cumple su centenario en 2025 y lo que más me animó a aceptar es ayudar para dar un salto de calidad al Arenal de cara a esa fecha. Me dijo: "A partir de ahí nos retiramos los dos". Medio en broma, medio en serio, me animé.

–¿Qué análisis realiza del fútbol de cantera en Gijón?

–Cada década es distinta. Antes había más calidad que ahora. Ahora el fútbol es más físico. Tenemos un problema importante a resolver por parte de los estamentos oficiales. No creo que sea bueno tener fútbol federado en categorías tan pequeñas como prebenjamín. Tampoco que seamos de las pocas territoriales en la que los niños juegan al fútbol-sala hasta los diez años antes de pasar a campo.

–¿Cómo se encuentra el convenio del Sporting con el fútbol base gijonés?

–Fui uno de los fundadores de la Asociación de Fútbol Base de Gijón y el convenio es la mejor herramienta para estar unidos y crecer juntos. Así se logran aspectos tan importantes como que los clubes de fútbol base tengamos un contrato entre el equipo de nuestra ciudad (Sporting) y el Ayuntamiento. El deber de los clubes de la base es fortalecer ese tipo de acuerdos, no ir uno a por su trozo de pastel para sacar provecho individual.