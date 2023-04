Crónica y reacción del entrenador tras la dura derrota del Alimerka Oviedo ante el Melilla (69-78): Bajón en el peor momento

El Alimerka Oviedo tuvo un día malo, muy malo, en el peor momento, cuando podía haber dado un paso muy importante hacia la salvación, encarrillar el futuro y ganar tranquilidad, sin la tensión con la que ahora afrontará los próximos duelos. El margen con sus perseguidores se ha esfumado y, sobre todo el Melilla, su verdugo en Pumarín, se va a aferrar a la oportunidad que le abrió el OCB en un partido que supieron ganar, llevando al equipo asturiano a recorrer el camino que menos le convenía, el del lanzamiento exterior, para ganárselo a base de coger rebotes y salir con velocidad a unas transiciones que los locales defendieron mal.

Pocos se podían imaginar en un Pumarín que de nuevo registró una gran afluencia de público que lo que vieron al comienzo podía desembocar en un final tan trágico para los de casa, que no pudieron ni pelear por conservar al basket-average (los tres equipos que están por detrás del OCB se lo tienen ganado), impotentes e incapaces de darle la vuelta a la situación. Y es que el duelo comenzó a triple limpio: los quince primeros puntos del OCB llegaron desde la línea de tres (uno de Peñarroya, tres de Crouch y uno de Thorir Thorbjarnarson).

El equipo de Oviedo anotaba con fluidez y, además, logró encontrar en un par de ocasiones a Oliver Arteaga y Clevon Brown para disparar la renta a ocho puntos (21-13) a 4 minutos de acabar ese primer parcial. Todo parecía ir bien para los de casa, pero Gonzalo García de Vitoria, sin embargo, estaba llevando el partido al sitio que le interesaba, esperando a que los porcentajes del rival bajaran y asegurándose de que los suyos estaban listos para aprovechar los errores.

El primer cuarto acabó con otro triple local (anotaron seis en nueve intentos), esta vez de Chuso González, dejando el parcial en 26-21, con un ritmo anotador que el OCB no iba a poder mantener. El segundo cuarto no comenzó mal para los de Guillermo Arenas, que, con un triple de Pruitt, se fueron nueve arriba (33-24) a 7.52 del descanso. Pero a partir de ahí todo cambió radicalmente. El OCB, ante un Melilla muy cerrado, que le permitía tirar desde el triple, no supo qué otra cosa hacer cuando los tiros empezaron a errar. Lo malo fue que tampoco tuvo esa actitud defensiva de otros días, arrastrado por sus problemas en ataque. La traducción fue un parcial de 0-12 en poco más de cinco minutos, durante los que Oliver Arteaga vio cómo le señalaban la tercera falta y los problemas se le amontonaban. La sequía la rompió una canasta de Thorir Thorbjarnarson. Un punto más, en un tiro libre de Martí, sumó el OCB ante un Melilla que, con un par de canastas de Balaban, se fue al descanso siete arriba (36-43).

Lo peor fue que el Alimerka Oviedo no encontró el camino a la salida de vestuarios; al contrario, entró en un desbarajuste absoluto en el que Melilla se sentía cada vez más cómodo, llevando la renta a los 17 puntos (36-53) ante un OCB frustrado, que perdía balones, que realizaba lanzamientos que o bien estaban mal elegidos o bien mal ejecutados y que se fue al último cuarto quince abajo (43-58) y con la peor sensación desde que Guillermo Arenas regresó al equipo, no por el resultado sino por la imagen de incapacidad que mostraron los jugadores ante el partido que les habían planteado. El último cuarto fue un quiero y no puedo, con un punto más en defensa que eran incapaces de rubricar luego en ataque. Un traspié que obliga al OCB a una nueva resurrección.

Las palabras del entrenador del OCB tras el encuentro:

«Sabíamos que la lucha por la salvación iba a ser dura y hasta el final»

«Probablemente sea el peor partido desde que llegué al Oviedo; no hemos encontrado nada de nuestro juego»

Guillermo Arenas empezó a poner hielo para bajar la hinchazón del golpetazo que se llevó ayer su equipo en Pumarín desde la sala de prensa. El entrenador del Alimerka Oviedo es consciente de que de nada vale flagelarse y ya enfoca la mirada a los partidos que afronta la semana que viene: el miércoles en Valladolid y el domingo otro duelo decisivo en casa ante el Almansa. «Quedan ocho partidos y ni este es el último ni el siguiente lo va a ser, tenemos que meternos en la cabeza que no puede ser que cada vez que perdamos un partidos nos vengamos abajo; tenemos que pensar en cada partido y en que el que tenemos entre semana es una oportunidad», dijo el técnico del conjunto azul. Tampoco escondió que el de ayer fue un mal día para los suyos: «Hay partidos que no te salen». En cuanto a la lucha por la permanencia, el ovetense aseguró que este calvario que afronta el OCB a partir de ahora era lo que se esperaba: «Sabíamos que esta pelea iba a ser hasta el final y muy difícil; lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando», añadió el técnico, que también reconoció que la derrota ante Melilla fue «probablemente el peor partido desde que llegué al Oviedo». Lo que más le dolió del encuentro ante el Melilla es que no pudieron ni competirlo en el último cuarto: «Lo peor fue no tener opción en el final del partido, lo que más duele es no haber tenido la ocasión de ganarlo». Y no la tuvieron porque hicieron «tiros exteriores que no estaban buscados y mal colocados para el balance defensivo y para el rebote», añadió Guillermo Arenas.