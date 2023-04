Así fue la jornada de Tercera asturiana: crónicas, puntuaciones y las mejores imágenes

Árbitro : Pérez Albuerne (C. Nalón). Mostró amarillas a los locales Trabanco, Kembo, Lucas y Montes; y al visitante, Blanco.

El Sporting B sigue a la baja

A. M., Gijón

Nada espabila al Sporting B. El filial rojiblanco empató (1-1) en Mareo ante el Ceares. Los de Dani Mori en realidad perdieron dos puntos. Porque vieron como el Covadonga se escapa en la primera posición, y a falta de tres jornadas están a tres puntos del equipo ovetense, primeros clasificados. La crisis es evidente. Los rojiblancos solo han sumado 7 de los últimos 21 puntos, con una victoria en cinco partidos. Una losa para ascender por la vía directa a Segunda RFEF, el objetivo de la entidad. Ayer, Alejandro Irarragorri siguió el encuentro desde el palco de Mareo. Con él, Israel Villaseñor, y muchos cargos importantes.

El Ceares se puso por delante en el marcador. Ferre conectó con maestría con Ferrari, y el delantero «teyero» resolvió con una gran definición por encima de Bloch. El gol espabiló al Sporting B. Pelayo Pérez y Lucas se hicieron con el control de la pelota. Trabanco inclinó el campo hacia la derecha. Santamaría, el más peligroso, tuvo varias ocasiones. También Kembo, de cabeza. Pero ya sea por Ardura –un muro– o por falta de tino, no entraba la pelotita. El Ceares, bien ordenado por Llerandi. El empate llegó con otro centro de Trabanco y un remate soberbio de cabeza de Santamaría, que tiene un martillo en la testa.

Incluso se puso por delante el filial, pero el gol no subió nunca al marcador. Lucas Suárez lanzó magistralmente una falta a la escuadra, pero el remate se fue a la madera. Aspra la conectó con el pie y la mandó a la red. Pero avisado por el línea, Pérez Albuerne no dio validez al tanto, que parecía claramente legal. Pelayo estuvo cerca de marcar con un gran disparo. También después Madeira pudo hacer el 1-2 para el Ceares en una contra de libro: el delantero, que acaba de entrar al campo, se presentó mano a mano con Bloch, pero apretado por la defensa remató ligeramente desviado. El filial se lanzó en los últimos minutos, pero ya no le dio tiempo. Tablas insuficientes para el Sporting B.

Avilés Stadium, 0-Tuilla, 3 Avilés Stadium: Javi Menes (1);_Pedro Bayón (2), Jairo Arobes (1), Abraham Varela (2), Nahuel (2), Álex Muñiz (1), Fonseca (1), Aramo (2), Adri Berredo (2), Colucci (2) y David Heres (1). Cambios: Marcos Novoa (1), min. 46 por Arobes. José Ortega (1), min. 46 por Aramo. Víctor Valero (2), min. 46 por Heres. Álvaro del Ojo (2), min. 62 por Bayón. Néstor Bustelo_(2), min. 72 por Nahuel. Tuilla: Dani (2); Prendes (3), Joaquín Peña (2), Pablo (2), Jaime (2), Acerete (1), Miguel_(2), Chiru (1), Marcos (3), Blin (1) y Bango (2). Cambios: Sandoval (2), min. 68 por Marcos. Quintín (2), min. 77 por Chiru. David (1), min. 77 por Blin. Simón (s.c.), min. 90 por Acerete. Goles: 0-1, min. 45:_Prendes. 0-2, min. 58:_Marcos. 0-3, min. 93:_Miguel. Árbitro: Centeno Fernández (Oviedo). Expulsó por doble amarilla a los locales Javi Menes, en el min. 87, y a Álex Muñiz, en el min. 90. Amonestó al visitante Pablo. Muro de Zaro: Unos 180 espectadores.

El Avilés Stadium se complica

José Ignacio, Avilés

El_Stadium se complica la permanencia al caer con el Tuilla en un partido en el que jugadores y afición local protestaron mucho la actuación del árbitro, que les anuló un gol y les expulsó a dos jugadores.

Valdesoto, 0-Llanera, 1 Valdesoto: Gelu (3); Gito (2), Álex Hornas (1), Jairo Fernández (1), Carlos Peña (1), Isra Villoria (1), Róber (1), Miguel Peña (2), Pablo Mazo (1); Viti (1) y Álvaro Suárez. Cambios: Puma (1), min. 63 por Álex Hornas. Dani Fernández (1), min. 72 por Pablo Mazo. Pibe (1), min. 72 por Miguel Peña. Adri (1), min. 85 por Viti. Llanera: Alejandro (2); Arango (2), Otía (2), Jorge (2), Medori (2), Javi Sánchez (3), Vity (2), Óscar (2), Mundaka (2); Matheus (2) y Pablo (2). Cambios: Omar Sampedro (2), min. 46 por Javi Sánchez. Fer (2), min. 67 por Medori. Imad (2), min. 81 por Óscar. René (2), min. 81 por Pablo. Lorido (s. c.), min. 85 por Mundaka. El gol: 0-1, min. 2: Javi Sánchez. Árbitro: Mario Fueyo (delegación de Oviedo). Amonestó al local Álvaro Suárez y al visitante Mundaka. Villarea: 190 espectadores.

Un Llanera en racha baja al Valdesoto

Celso Roces, Valdesoto

Por un solo gol y desde el minuto dos del partido el Llanera se llevó los tres puntos de Villarea (0-1), en un partido marcado por un claro dominio visitante ante el Valdesoto, ya descendido. El Llanera estuvo muy bien posicionado en el terreno de juego y por medio de Javi Sánchez logró batir de volea al meta local Gelu, que fue además uno de los jugadores más destacados del Valdesoto, pues con su trabajo impidió algún que otro gol más del Llanera, superior en el cómputo global.

Praviano, 1-Caudal, 0 Praviano: Ali (3);_Chechu (3), Mikel Busto (3), José Luis (2), Zapico (3), Polo (2), Ito (2), Cayarga (3), Juan Menéndez (3), Santa (3) y Fran Martín (3). Cambios: Longo (2), min. 46 por Polo. Luismi (2), min. 59 por Fran. Pereira (3), min. 71 por Cayarga. Caudal: Álex (3); Pablo (2), Omar (2), Pedrayes (1), Cid (2), Toquero (2), Isaac (1), Carcedo (1), Nacho (2), David (2) y Mathieu (2). Cambios: Noé (2), min. 46 por Mathieu. Kang (1), min. 57 por Nacho. Pozo (1), min. 78 por Cid. Bagüés (2), min. 78 por Toquero. Keko Roza (1), min. 78 por David. El gol: 1-0, min. 31: Fran Martín. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Expulsó al visitante Pedrayes en el min. 58. Amonestó a los locales Mikel Busto y Longo, y a los visitantes Toquero y Pablo. Santa Catalina: 400 espectadores.

El Praviano pasa al Caudal

Nacho Fernández, Pravia

El Praviano dio un golpe en la zona alta de la clasificación de Tercera RFEF tras ganar al Caudal en un partido clave para meterse en los puestos de promoción de ascenso. De hecho, el equipo de Lucho Valera accede al quinto puesto y apea de él al conjunto mierense, que no pudo sacar nada del campo de Santa Catalina.

El duelo comenzó con intensidad, como era de esperar en un duelo tan importante, en el que hubo ocasiones por las dos partes. El Praviano, con el paso de los minutos, espoleado por la grada, se vino arriba. Por fin, en el minuto 31 llegó la acción determinante del partido cuando, a la salida de un córner, Fran Martín remató de cabeza e hizo el único tanto del choque.

En la segunda parte, el conjunto de Pravia seguía muy cómodo, dominando al equipo de Luis Rueda. Otra de las jugadas importantes del choque llegó en el minuto 60, cuando Pelayo Pedrayes vio la roja directa tras propinar un cabezazo a Longo. A pesar de la expulsión, Kang tuvo una oportunidad para lograr la igualada, pero un gran Ali le ganó en el mano a mano, sosteniendo al Praviano cuando más lo necesitaba. Los últimos minutos fueron controlados por los de Lucho Valera. Una jornada perfecta para el Praviano, que vio como uno de sus perseguidores, el Lealtad, también pinchó.

Colunga, 1-Luarca, 1 Colunga: Miguel (3);_Ordóñez (2), Yago (2), Estébanez (3), Moussa (2), Remuñán (2), Dani_Corgo (2), Dominique (2), Juan_Cueto (2), Beni (2) y David Núñez (2). Cambios:_Marcos Iglesias_(1), min. 76 por Remuñán. Mathe (1), min. 76 por Juan_Cueto. Pablo Santos (s.c.), min.84 por David Núñez. Luarca: Sergio (3);_Chechu (2), Samu (2), Pedregal (2), Jorcho (2), Jorge (3), Mario (2), Barragans (2), Ntutum (2), Parajón (2) y Abreham (2). Cambios:_J. Suárez (1), min. 65 por Pedregal. Mario S. (s.c.), min. 82 por Ntutum. Goles: 1-0, min. 54:_Estébanez. 1-1, min. 70:_Jorge, de penalti. Árbitro: González Suárez (Avilés). Sin tarjetas. Santianes: Unos 80 espectadores.

Punto importante para el Luarca

J. A. Toyos, Colunga

El Luarca saca un punto que le aleja un poco más del descenso ante el Colunga, un partido que dominaron los locales, que tuvieron más ocasiones, pero el resultado acabó en empate gracias a la buena actuación del meta Sergio, que, sobre todo en la segunda parte, evitó una victoria abultada del Colunga._Ellos, en la segunda parte, empataron gracias a un penalti y a un minuto del final pudieron ganar, pero el meta Miguel evitó el tanto con una espectacular intervención.

Llanes, 3-Lealtad, 0 Llanes: Javi (3); Secades (2), Mújica (3), Álvaro Mier (2), Richi (2); Lainez (2), Borty (2), Pablo_Prieto (2), Sergio Ríos (3); Luisen (2) y Genaro (2). Cambios: Bamba (2), min. 70 por Genaro. Cristofer (2), min. 70 por Borty. Álvaro (2), min. 73 por Ríos. Ander (2), min. 73 por Luisen. Lealtad: Porrón (2); Gabri Díaz (2), Miguel (2), Álex (2), Marcos (2); Montequín (2), Adri (2), Zuco (2), Álvaro (2); Fon (2) y Meana (2). Cambios: Monti (2), min. 73 por Montequín. Pablo (2), min. 73 por Marcos. Goles: Sergio Ríos, min. 35: 1-0. 2-0, min. 64: Borty. 3-0, min. 68: Sergio Ríos. Árbitro: Iván Blanco Rodríguez (Gijón). Expulsó al visitante Fon (min. 63). San José: 180 espectadores.

Goleada llanisca con doblete de Ríos

Manu Pidal, Llanes

Goleada del Llanes al Lealtad (3-0) tras un partido intenso con dos vertientes en el que destacó Sergio Ríos, que anotó un doblete. La primera parte fue igualada y en ella el portero local hizo varias buenas intervenciones a remates del Lealtad y el Llanes se puso por delante gracias a un gol de Ríos. En la segunda, en cambio, el Llanes entró con más intensidad y aprovechó bien sus contras al espacio para llevarse el partido. Además, la expulsión de Fon por doble amarilla en las filas del Lealtad inclinó todavía más el partido para los llaniscos. Borty metió el gol de la tranquilidad para los locales y fue otra vez Sergio Ríos el que certificó la goleada para el Llanes en el minuto 68.

L’Entregu, 0-Titánico, 2 L’Entregu: Alberto Benito (1);_Dani_González (1), Pereke (1), Cristian_Ferreiro (1), Steven Ospina (1), Berto Arias (1), Diego Boza (1), Edu Florez (1), Borja Prieto (1), Leyder (1) y Diego Tejón (1). Cambios:_ Brañanova (2), min. 71 por Ospina. Manu Casariego (1), min. 71 por Prieto. Riki Vaca (s.c.), min. 79 por Dani González. Hugo (s.c.), min. 79 por Pereke. Titánico: Raúl (1);_Álvaro Madrid (2), Lele (2), Pascual (2), Diego (2), Joan (2), Enol (2), Santi Otero (2), Juan (3), Tomás (3) y Mateo Biforcos (2). Cambios:_Nico (s.c.), min. 78 por Diego. Nicolás (s.c.), min. 86 por Mateo Biforcos. Goles: 0-1, min. 24:_Juan. 0-2, min. 78:_Juan. Árbitro: Alonso Luiña (Occidente). Amonestó a Pereke y Edu Flores, y a Enol, Santi Otero y Biforcos. Nuevo Nalón: 250 espectadores.

El Titánico frena la racha de L'Entregu

A. Cepedal, El Entrego

Un L’Entregu muy espeso, que fue de más a menos, pierde el partido en dos acciones muy rápidas. Esta derrota frena una racha de cinco jornadas sin perder de los del Nuevo Nalón, que a pesar de todo tienen muy encarrilada su clasificación para la promoción de ascenso. La primera parte fue muy equilibrada, con un L’Entregu que tuvo el balón ante un Titánico bien colocado y que esperó su oportunidad a la contra. En una de ellas se adelantó tras un córner de los locales y un pase largo de Biforcos, que dejó a Juan frente a Alberto, al que batió con una sutil vaselina. En la segunda parte, L’Entregu trató de ir a por el empate, pero no tuvo su día y apenas inquietó a Raúl. El Titánico sentenció con otro balón a la espalda que Juan volvía a aprovechar.