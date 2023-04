Fran Martín, un gran líder para un Praviano que ya roza la promoción de ascenso: "Hay mucha unión"

El Praviano es uno de los equipos más en forma en estos momentos en la Tercera asturiana y está muy cerca de convertirse en la gran revelación de la temporada clasificándose para disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. El equipo de Santa Catalina construyó una plantilla muy competitiva, en la que se mezcla la juventud de algunas de sus apuestas con la veteranía y experiencia de jugadores como Fran Martín, que a sus 31 años ha pasado por todo, ascensos y promociones incluidos, y que, además, siente al Praviano como su casa.

El defensa, que en el equipo de Santa Catalina suele jugar en el centro del campo, fue además el gran protagonista de una victoria (1-0) tan importante como la que lograron el domingo en Santa Catalina ante el Caudal, uno de los favoritos para el ascenso y su gran rival en estos momentos por el quinto puesto, el último que clasifica para la lucha por subir. "Estamos muy ilusionados, sabemos que no tenemos nada hecho, a pesar de ganarle tenemos el goal-average perdido con el Caudal; y nos enfrentamos al Condal, que se juega la vida; al Titánico, que está dando muchos sustos y al Ceares, que aunque no se juegue nada es un buen equipo", advierte el autor del gol de cabeza que llevó la fiesta a Santa Catalina.

Sí que reconoce que se tomaron el partido ante el Caudal como "una final": "Al ser un rival directo sabíamos que era importante para lograr meternos en la promoción", añade. Ahora les falta rematarlo y para eso, asegura el exjugador de L’Entregu, Covadonga y Llanera, entre otros, "tenemos que tomarnos todos los partidos como el del Caudal".

Fran Martín llegó esta temporada al Praviano, un club en el que estuvo entre 2012 y 2018: "Cuando llegué por primera vez acababan de subir a Tercera y en la temporada 2013-14 jugamos la promoción y, si lo conseguimos este año, el Praviano jugará su segunda promoción en una década; antes solo lo había logrado en 1958", explica este avilesino, formado en la cantera blanquiazul.

Su trayectoria tuvo varias fases desde sus inicios en el Avilés hasta su consolidación en el Praviano: "Estuve en la cantera del Avilés once años, desde benjamines hasta juveniles, llegando a debutar en Tercera cuando lo entrenaba Pole; jugué en Regional con el Roces, luego me fui con Xiel al Praviano, estuve siete años; luego en el año del covid estuve en el Covadonga y ascendimos en el Suárez Puerta, no pude seguir en Segunda B y me marché al Llanera, con el que también ascendí, y el curso pasado estuve en L’Entregu, que nos quedamos cerca de la promoción. Este año volví a casa", explica.

Trabajador de Arcelor, Fran Martín asegura que una de las claves del equipo entrenado por Lucho Valera es que están "muy unidos" y, además, han conseguido que la gente vuelva al campo: "La gente se está enganchando, seguro que si sacamos el partido del jueves al siguiente Santa Catalina se va a llenar; aún me acuerdo de la fase de ascenso con el Socuéllamos con el campo a rebosar", explica. Del gol ante el Caudal, a pesar de su prudencia, Fran Martín reconoce que "tuvo un sabor especial, me prestó mucho".