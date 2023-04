Cambiar el paso en Valladolid: El Alimerka Oviedo Baloncesto busca dar la sorpresa en el Pisuerga, donde el equipo pucelano no ha perdido este curso

El Alimerka Oviedo afronta hoy (20.45 horas, LaLigaSports TV) en Valladolid un partido que ha cobrado una importancia mayor después del tropiezo (69-78) del sábado en el polideportivo de Pumarín ante el Melilla. Los de Guillermo Arenas llevan siete victorias en lo que va de liga, están a una del descenso y, además, tienen perdido el basket-average con su principal perseguidor, que ahora es precisamente el Melilla.

Esta situación les obliga a pelear por cada oportunidad que tengan de ganar, aunque sea en una pista como la de Pisuerga, donde el equipo pucelano no ha perdido en todo lo que va de temporada. La particular Semana Santa del conjunto carbayón concluye el domingo (18.30 horas) con un trascendental partido ante el Almansa en el polideportivo de Pumarín, que tratará de vivir su particular Domingo de Resurrección.

El equipo ovetense se ejercitó en la mañana de ayer por última vez antes de viajar hoy a Valladolid, donde tratarán al menos de salir con mejores sensaciones de las que les dejó el anterior partido. Arenas, por su parte, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro que "al equipo le ha costado la vuelta a los entrenamientos": "Tenemos que pasar página, así lo tienen que entender los jugadores, y poco a poco lo hemos ido haciendo, hoy (por ayer) hemos estado con otro ánimo en el entrenamiento", explicó. Y es que una de las obsesiones del entrenador es que sus jugadores sean capaces de olvidar rápido las derrotas y pensar en la siguiente oportunidad: "Tenemos que asumir que va a haber derrotas y que tenemos que salir con el ánimo arriba, el ánimo tiene que estar al 100% pase lo que pase en cada partido; de aquí al final tendremos derrotas y espero que unas cuantas victorias, pero el equipo tiene que buscar su juego y salir con un buen estado de ánimo asumiendo lo que haya pasado y mirando al siguiente partido, es en lo que más me estoy preocupando".

El técnico ovetense es consciente de la dificultad que tiene medirse a un equipo como Valladolid, con jugadores como Pantzar, uno de los mejores bases de la categoría y de los más potentes por su físico. "Tienen una defensa muy dura y saben agarrarse a sus puntos fuertes", explicó Arenas, que a pesar de todo insistió en que piensa más en sus jugadores que en los rivales: "Ahora mismo lo que más me preocupa es mi equipo". Y es que, añadió Arenas, "en el partido de Melilla nos afectó demasiado no encontrar nuestro camino en ataque". Eso acabó perjudicando a la defensa: "Nuestro estilo tiene que pasar por estar bien en defensa y en tratar de correr". También en el rebote, aspecto del que dijo que es "un caballo de batalla".

Estudiantes despide a Javi Rodríguez

El Estudiantes anunció ayer la destitución del entrenador Javi Rodríguez, que dirigió al Oviedo Baloncesto dos temporadas y que estuvo otras tres antes como ayudante de Carles Marcos en el equipo asturiano. La destitución de Javi Rodríguez llegó después de la contundente derrota (85-51) que sufrió el histórico equipo madrileño en la cancha del Andorra, actual líder de la LEB Oro. El club madrileño, un clásico de la Liga ACB, atraviesa por una crisis de resultados que se acentuó con las dos derrotas consecutivas ante Almansa (75-78) y Alimerka Oviedo (68-66). Si bien, el Estudiantes fue capaz de reaccionar tras caer en Pumarín ganando (70-65) al HLA Alicante. Javi Rodríguez dirigió al Oviedo Baloncesto la temporada 2018-19, llevando a jugar el equipo al play-off de ascenso, y la 2019-20, cuando fue destituido y sustituido por Natxo Lezkano poco antes de que se parara la competición por la crisis sanitaria del covid.