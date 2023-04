4-4: El Langreo rescata un punto a la heroica

Se jugaban mucho los azulgranas en su visita a Carballo, pero las cosas se le torcieron pronto: aún no se había cumplido el primer minuto de juego cuando Pedrosa conseguía adelantar a los locales en el marcador en una rápida jugada que cogía completamente desprevenida a la zaga asturiana.

Tras el gol, el equipo de Javi Vázquez trató de hacerse con el balón, pero apenas conseguía mantenerlo en su poder.

Conseguía poco a poco ganar metros y posesión el Langreo, que empezaba a acercarse al área local, hasta que en el minuto 13 dispuso de una gran ocasión para haber igualado el partido en un rechace que recoge Juanpe en la frontal del área, pero su disparo con la izquierda se va fuera por poco, lamiendo el poste. Estaban lanzados los asturianos en busca del empate, pero eso dejó espacio a un liberado Bergantiños, que en el minuto 16 firmaba el 2-0 con un potente disparo de Chapu Brunet al contragolpe. Todo eran malas noticias para los visitantes, que justo antes habían tenido que sacar del campo a Jandrín, uno de sus principales baluartes ofensivos. Pero no se rendían los asturianos, que conseguían recortar distancias en el 32 al rematar al fondo de las mallas el balón el propio Chus Ruiz tras el saque de una falta lateral. No levantó el pie del acelerador el equipo de Javi Vázquez, que tuvo dos nuevas ocasiones claras para empatar antes del descanso ante un Bergantiños que quiso recuperar el control con un triple cambio en el minuto 36.

Ya en la segunda mitad el Bergantiños se mostró mucho más compacto, impidiendo que el Langreo tocase con comodidad el balón y, mucho menos, que se acercase a los dominios de Canedo. Mientras, los locales salían bien al contragolpe y en su primera llegada al área contraria el colegiado acababa señalando penalti a favor de los gallegos. Lanzaba la pena máxima Marcos Remeseiro y, aunque Adrián Torre le adivinaba la intención, conseguía colocar el 3-1 en el marcador.

Era el minuto 62 y los asturianos tenían aún media hora para tratar de reconducir la situación. Lo intentaron, y dispusieron de ocasiones para haberlo conseguido, las más claras una de Chus Ruiz en el 64 y otra de Poveda en el 68, que obligaba al meta local a lucirse para desviar el balón a córner.

Lo estaba haciendo todo el Langreo, todo menos acertar en sus remates. Perdonaban los asturianos y lo acabaron pagando claro. Y es que, con el equipo completamente volcado en busca de un gol que le metiese de nuevo en el partido, lo que llegaba era el cuarto de los locales en un nuevo contragolpe que culminaba Josiño, batiendo por alto a Adrián Torre.

Con el 4-1 el partido parecía acabado, pero el Langreo no tiró la toalla y se fue con todo arriba. Arzalluz acortaba distancias en el minuto 80 y él mismo convertía el 4-3 en el minuto 90 al transformar un penalti. Ya en el descuento, siguió el equipo asturiano apretando y generando ocasiones claras, aunque hubo que esperar a la última jugada del encuentro para que el 4-4 subiese al marcador en una gran acción de Arzalluz que culminaba Luis Sánchez.

"Esta no es la línea, demasiado nos llevamos"

Pese al empate final logrado por su equipo, Javi Vázquez no estaba ni mucho menos contento con lo sucedido ayer en Carballo. "Ha sido el peor partido que hemos hecho, sin duda alguna, en los últimos dos meses y medio", y añadió: "Demasiado nos hemos llevado para lo que realmente merecíamos. Otra cosa es que, viendo sobre todo la derrota del Ourense, al final hasta sabe bien el empate, pero esta no es la línea y no podemos estar apelando a milagros semana tras semana". Para Javi Vázquez, "cuando vienes a jugarte la vida no puedes encajar un gol en el segundo 39. Cuando juegas al 80% en vez de al 100% es lógico que te hagan un segundo gol. Luego, salimos en la segunda parte y no somos capaces de apretarles, condicionarles...".