Crónica, datos, imágenes y reacciones del triunfo (98-88) al Alimerka Oviedo ante el Almansa: Victoria de pasión, fe y esperanza

El Alimerka Oviedo ganó en la prórroga un partido inverosímil, en el que repitió todos los errores que le han llevado a vivir el calvario en el que está inmerso, como si quisiera flagelarse cual nazareno en Semana Santa, pero en el que también supo mantener la fe hasta el final y agarrarse a su afición, que le aplaudió cuando caía por 18 puntos mediado el segundo cuarto (20-38), para juntos salir del callejón oscuro en el que estaban y encontrar a tiempo la luz que permite tener esperanza en que, cuando acabe la liga, el OCB seguirá siendo un equipo de la LEB Oro.

Una esperanza que se mantiene porque a este equipo le guía Oliver Arteaga, un jugador descomunal y un profesional aún mejor, que defendió como un guaje de 20 años para que, a sus 40, el equipo en el que más tiempo ha estado se mantenga tan solo un escalón por debajo de la Liga ACB. El esfuerzo que hizo sobre la cancha levantó al público de Pumarín cuando, a falta de unos segundos, con la victoria asegurada, Guillermo Arenas dio descanso a un guerrero que se ganó cada uno de los aplausos que se llevó. Una vez más fue el más valorado del OCB, con 14 puntos, 6 rebotes, 3 tapones, 9 faltas recibidas y un total de 25 créditos de valoración.

El plan inicial que trató de poner en práctica el equipo de Guillermo Arenas estaba bastante claro, buscar debajo del aro a dos de sus hombres más seguros, Clevon Brown, otro que estuvo excelso, y el propio Arteaga. Pero el Almansa estaba cómodo, encontrando con facilidad a sus tiradores y esperando su momento para abrir hueco. Y ese llegó en un segundo cuarto en el que el OCB tocó fondo, con errores continuos en los tiros libres, dejando de defender y permitiendo rebotear en ataque con comodidad a su rival, tomando continuamente las decisiones equivocadas para jugar este partido. De pronto, la derrota en el partido ante el Melilla se hizo más presente que nunca y el terror al fracaso se apoderó de muchos de los jugadores locales. A 4.49 del descanso la desventaja era de 18 puntos (20-38).

El equipo estaba prácticamente muerto, pero jugadas como la de Arteaga a 1.36 del descanso, defendiendo, taponando y tirándose al suelo a por el balón hicieron ver a sus compañeros, con el ejemplo, que en Pumarín no se rinde nadie, que les toca defender a este club en uno de los momentos más complicados de su historia. Al final, el roto fue de 14 puntos (36-50) al descanso, con la sensación de que tenía que pasar algo que cambiara el negro panorama que se atisbaba.

Y eso sucedió en el tercero, cuando la intensidad fue alta, con errores y sin ellos, cuando se supo encontrar a Brown, cuando apareció un gran Thorir Thorbjarnarson, con Crouch dejando claro que puede ser importante en esta liga, con Martí encontrándose tras una mala primera parte, con un Chuso González al que Arenas dio el mando del equipo porque vio en él a alguien que estaba convencido de que se podía ganar el partido. Y ese tercer cuarto, que acabó con el marcador 53-62, llevó el partido al territorio de la épica, al de las grandes tardes de Pumarín.

Por fin, en el último cuarto, un triple de Chuso puso por delante al OCB (69-67) a 4.50 del final, pero todavía quedaba mucho por remar porque esta temporada el camino nunca es fácil para el OCB. Un par de pérdidas de los locales y un triple del Almansa les devolvieron cinco puntos (71-76) de ventaja a 1.45 del final. De nuevo, la negra sombra de una derrota se agrandó, pero esta vez supieron reaccionar en un momento de una tensión enorme que acabó con Arteaga sacando tiros libres para empatar y con Sergi Costa errando la canasta que podía haber dado la victoria a Almansa cuando el partido estaba empatado a 77.

La prórroga fue un ejercicio de resistencia en el que tuvo más fe el OCB y en el que Marc Peñarroya tuvo la lucidez suficiente para entrar a la cancha y anotar un triple y una canasta que dejaron el duelo muy de cara (92-86) a un minuto del final. Al final, sobrevivió el OCB, algo que debe darle moral y confianza para recorrer un camino que está siendo duro pero cuyo final ahora al menos se ve en el horizonte.

Las palabras de Guillermo Arenas, entrenador del OCB, tras el encuentro

Guillermo Arenas, entrenador del Alimerka Oviedo, compareció en la rueda de prensa posterior a ganar al Almansa en la prórroga con una cara que reflejaba la tensión vivida, lo difícil que fue el encuentro y lo mal que lo pasó. También en ese rostro se vio la preocupación de saber que le queda mucho trabajo por hacer y que la pelea por la permanencia va a ser tremenda hasta el final. "Fue un partido muy complicado para nosotros; veníamos de muchas derrotas, sobre todo la de Melilla, de tener en la cabeza que todo podía ser mucho más fácil y no lo ha sido". Unos problemas que se vieron con claridad en la primera parte: "En el inicio nos han venido todos los fantasmas del partido ante el Melilla, hemos empezado mal, no estábamos metidos y hemos concedido una ventaja importante antes del descanso".

Algo a lo que supieron dar la vuelta: "Se dice que de los errores se aprende, yo hubiese preferido que aprendiéramos antes, pero en la segunda parte creo que el equipo ha tenido claro lo que hizo en los últimos minutos de Melilla y no ha esperado al final, lo ha hecho antes". Tras ese mal inicio, Arenas dijo a sus jugadores en el vestuario que "defendiendo así no íbamos a ningún lado". "El problema no está en el ataque, achacamos muchas cosas al ataque, pero el problema en el primer tiempo era que llevábamos 50 puntos recibidos, el problema era la defensa y el rebote defensivo", insistió el técnico de Oviedo.

La parte buena, destacó Arenas, es que "el equipo tiene carácter para sacar estas cosas, pero me gustaría que aprendiéramos y lo hiciéramos desde el primer minuto, no podemos ir continuamente a remontar 17 puntos". Eso sí, Arenas, elogió a los suyos: "El equipo tiene alma y se lo dejan todo, hay momentos que no nos sale, pero se dejan el alma en la cancha, es lo que tenemos y hay que apoyarles". El técnico del OCB tuvo también palabras de agradecimiento para el público de Pumarín: "Me alegra muchísimo el público de Pumarín que, con 17 abajo, viendo fantasmas, que supongo que los verán como los ve el equipo, nos han llevado en volandas en el tercer cuarto, que no conseguíamos remontar, en el último cuando remontas y en los cinco últimos minutos". Un apoyo que necesitan: "Es lo que necesitamos, ese ánimo y ese empuje para tratar de ser más regulares".

En un momento dado, Arenas apostó por poner de bases a Chuso y Crouch, algo que explicó el técnico: "El problema estaba en defensa y hemos sacado a los que estaban con la intensidad necesaria para defender y para atacar; hemos buscado a gente que estuviera metida y siguiera le plan de partido". En el apartado de elogios, también los tuvo para Arteaga: "el esfuerzo que ha hecho defensivamente durante más de 30 minutos ha sido enorme; él sabe que lo va a dar todo, lo sabe él, lo sé yo y lo sabe toda la afición".