Chuso, el espíritu del OCB

Resta un minuto y 46 segundos del encuentro vital por la permanencia contra el Almansa en Pumarín, y la fortuna se ríe de un equipo golpeado como el Alimerka Oviedo. Tras un triple que no toca aro de Javier Fernández, Lazar Mutic se lanza a evitar que el balón salga por la línea de fondo y su pase desesperado hacia atrás lo coge Petar Aranitovic, de espaldas, pegado a la línea de banda, casi en media pista. Desde ahí comprueba, en el reloj de su propia canasta, que la posesión se agota, se gira y lanza a una mano. El balón golpea en el tablero y entra. 71-76. Por un segundo, Pumarín, jugadores, auxiliares, técnicos, aficionados, se quedan paralizados. La mitad se echa las manos a la cabeza. La otra mitad parece que ya ni respira. El único que reacciona es Chuso González, reclamando al árbitro más cercano, sin razón, que Mutic había pisado fuera.

Queda un minuto y nueve segundos. Aranitovic, el martirio del OCB el domingo de Resurrección, se dispone a lanzar dos tiros libres para colocar a su equipo con una diferencia casi definitiva de tres puntos. Falla el primero. Chuso González lanza el puño al aire y enerva a las masas. Sí se puede. Y se pudo. El Alimerka Oviedo, que llegó a ir 18 abajo, remonta y gana en la prórroga.

El espíritu de José Luis González Albadalejo (Albacete, 20 de agosto de 1994) es contagioso, y encaja como anillo al dedo en el pequeño feudo del OCB. Bajo esa pinta de estrellita, con media melena recogida por una cinta y mallas bajo los pantalones, late un jugador de equipo que tan pronto se mete en el papel de especialista defensivo y tirador de tres como se anima a dirigir. Fue lo que le pidió Guillermo Arenas el domingo tras comprobar las lagunas defensivas de Marc Peñarroya y la indecisión en el tiro de Fabio Santana.

"Ahora mismo, lo que me echen lo voy a coger. Lo mismo es una situación en la que Guillermo me pide defender a alguien todo el partido, otra en la que pueda estar acertado y toque explotar eso, el otro día a nivel de asistencias tuvimos que ayudar varios... lo que sea", subraya Chuso González ayer tras concluir el primer entrenamiento de la semana.

Muchas veces encasillado en un rol de revulsivo, el jugador, nacido en Albacete pero afincado en Alicante desde los 7 años, se lució ante el Almansa. Fue clave en el último cuarto, con dos precisas asistencias a Clevon Brown, un triple, un contragolpe y faltas forzadas (una decisiva, antideportiva, a Sergi Costa), y también en el inicio de la prórroga, con una canasta más falta, aunque falló el adicional. Luego, el emparejamiento con Aranitovic le envió al banquillo, eliminado por faltas.

Adiós al bloqueo mental

El escolta desvela que tras una horrible primera parte, con 50 puntos encajados y 14 abajo, Guillermo Arenas les dijo "que dejáramos los bloqueos mentales". Para González, "somos buenos jugadores de baloncesto, podemos hacer cosas, aunque no se haya visto por esta dinámica derrotista. Vamos a sacar esto adelante, hay que ser listos y echarle un par, las dos cosas".

Liberado tras el agónico triunfo, Chuso se queda "con la madurez del equipo. Hubo momentos en que aceptábamos un poco que los partidos no se podían pelear, pero eso no puede ser. Si vas quince abajo y quedan dos minutos, inventa lo que quieras, pero tienes que tratar de empatarlo. Hay que valorar el paso adelante mental y usarlo en las seis jornadas que nos quedan".

La empresa de la salvación todavía se presenta complicada, habida cuenta de que faltan por disputarse seis jornadas y la igualdad es máxima entre los equipos de la zona baja. Descienden los tres últimos y ahora mismo el OCB ocupa el quinto lugar por la cola, empatado a 8 victorias con el Almansa, al que supera en el desempate tras haberle ganado los dos partidos. Por debajo, Juaristi, con siete triunfos, y Albacete y Melilla, con 6. Todos ellos le ganan el basket-average al Oviedo.

La conexión de los aficionados con un jugador tan expansivo y gesticulante como Chuso González fue sencilla desde el inicio. "Muchas veces tienes que tirar de ellos y otras veces al revés. He estado en Pumarín en el equipo contrario y sé lo que es que a la mínima que digas algo se te vengan los mil encima, así que hay que aprovechar eso a nuestro favor", apunta el jugador, que ya no ve diferencia entre partidos en casa y fuera: "Ya no puedes hacer las cábalas del principio, ahora hay que ir a Orense a ganar, da igual el resto. Cuando saquemos esto adelante, que lo vamos a sacar, sacaremos aprendizaje y nos acordaremos de cómo levantamos un cero a siete y otros bajones, de que se nos ha lesionado gente hasta por pestañear... ha sido una locura y nos estamos sobreponiendo a todo".