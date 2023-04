El maestro de Rahm, un amante de Asturias

Todavía recuperándose de la "resaca" de sus vacaciones de Semana Santa en Llanes, Eduardo Celles no para de sonreír. No es por disfrutar de los manjares de Asturias, ya que tiene una casa en Andrín donde pasa gran parte de sus vacaciones todos los años y donde acaba de estar pasando los últimos días festivos. Su sonrisa mezcla orgullo y alegría. Y es que este entrenador de golf fue el encargado de pulir al gran diamante español, Jon Rahm, actual ganador del Masters de Augusta. "No puedo estar más contento y feliz por él. Todo lo que ha pasado es espectacular", confiesa el descubridor del nuevo fenómeno del golf mundial.

"Ojalá pueda llevarlo a Llanes, pero va a estar complicado", bromea Celles, que, aunque sigue manteniendo contacto con su pupilo más brillante, explica que es difícil ver a Rahm por España. "Ahora vive en Arizona y viene muy poco por aquí, solo en las vacaciones de Navidad", señala el vasco. Eso sí, él sigue siendo fiel a su cita con la costa asturiana, lugar al que acude todas las veces que puede. "Es mi sitio de descanso. Ahí puedo relajarme y disfrutar del entorno", afirma. Lo que no consigue hacer es despegarse de su gran pasión, el golf. "Junto con mi mujer me intento escapar para jugar un poco por los campos de Asturias. Ya no doy clases ni nada, solo es por divertirme y disfrutar", indica. Su historia con Rahm arranca hace más de 15 años. Un imberbe Jon Rahm, que empezaba a hacer sus pinitos en el mundo del golf, se apuntó a la escuela que dirige Celles, ya que su madre también era alumna. "Era un chaval con muchas ganas e ilusión, pero ni yo ni él nos imaginábamos todo lo que vendría después", asegura el vasco, que destaca la ambición de su pupilo. "Se veía que quería ser bueno. Con 14 años me dijo: ‘Voy a ser el número uno’. No iba muy desencaminado", dice. Su relación, aunque desde la distancia, sigue como el primer día. "Hemos estado hablando tras la victoria. Ya le dije: ‘Ahora solo te quedan 16 (en referencia a Jack Nicklaus, golfista que consiguió 18 grandes campeonatos). Estoy seguro que va a ganar unos cuantos más", augura. Celles confía en que John Rahm sirva como ejemplo para que otros niños se aficionen al golf. "Es un poco como cuando triunfaba Seve Ballesteros. Creo que gracias a él se puede recuperar esa afición por el gol", afirma el vasco, que pone el ejemplo de un asturiano, Fernando Alonso. "Cuando Alonso empezó a ganar, nadie conocía cómo funcionaban las carreras. Ahora todo el mundo ve la Fórmula 1. Con Rahm espero que pase lo mismo. Ahora salgo a tomar un café y en la tele de los bares ponen golf. Poco a poco", comenta. Orgulloso por su exalumno, Celles espera poder tomar un culín de sidra para celebrar todos los triunfos de su mejor alumno.