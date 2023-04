Paloma García Entrialgo sube a la red

Paloma García Entrialgo se va a convertir en la primera asturiana que será juez en el torneo Conde de Godó, uno de los más importantes de España. Paloma viene de una familia de deportistas, especialmente futboleros, y a ese deporte le dedicó 18 años de su vida. Estuvo en el Sporting, el Gijón Femenino y el Real Oviedo, formó parte de la selección asturiana de todas las categorías y fue la máxima goleadora en 2014, ya que su puesto era del de delantero centro. "Crecí en Mareo con Echevarría, Uribe padre, Lavandera, ‘El Negro’...", recuerda.

Tuvo que rechazar una oferta del Deportivo de La Coruña porque le llegó en un momento en el que su padre atravesaba problemas de salud y quiso quedarse en Gijón para cuidarle. Sin embargo, no fue su primer deporte porque antes había jugado al baloncesto, en el que también llegó a formar parte de la selección asturiana. Dotada especialmente para la práctica deportiva, llaman la atención sus estudios: de canto, con Dolores Suárez. "Lo tuve que dejar por unos problemas en las cuerdas vocales", precisa.

Tras abandonar el fútbol "quise probar en un deporte individual como el tenis" y lo hizo, aunque con un parón por medio debido a la pandemia. Pero como en los deportes anteriores, con un solo año de práctica ya se proclamó subcampeona de Asturias de veteranas. Metida ya en el mundo del tenis, le llamó la atención la diferencia de trato que habitualmente se tenía con los jueces en los partidos, "muy diferente a los árbitros en el fútbol que generalmente son muy denostados. En el tenis es todo lo contrario hay mucho respeto".

Así que decidió sacarse el título, primero el de juez de línea y juez de silla y posteriormente el de árbitro nacional. Con esta titulación ya puede ser elegida para ser juez de línea en torneos ATP o WTA. El título de árbitro nacional lo tiene desde el pasado mes de febrero y desde entonces no para. "Primero fue el ATP Challenger de Les Franqueses y luego el de Girona, el segundo torneo más importante que se celebra en Cataluña tras el Godó", señala Paloma. También la llamaron para un torneo en Zaragoza, pero decidió renunciar "porque supondría pasar muchos días fuera de casa. Tras apenas una semana en Gijón, el viernes marcha para Barcelona para incorporarse precisamente al Conde de Godó, en el que se convertirá en la primera jueza asturiana. Luego irá al Master 1000 de Madrid y tras este al WTA 125 de Reus, "estaré tres semanas fuera". En el Conde de Godó habrá 44 jueces, de los cuales solo 6 son mujeres.

"Desde dentro se ve muy diferente que siendo espectador, hay que tomar decisiones o estar pendiente de cosas que normalmente no se conocen", advierte la gijonesa, para quien "lo más difícil es mantener la concentración durante todo el partido". Todos los jueces de cada torneo están siendo permanentemente evaluados y de sus actuaciones depende que cuenten con ellos para las rondas principales o para torneos de mayor nivel.

Y ese es su objetivo ahora seguir cogiendo experiencia para acudir a torneos de mayor nivel. Pero también le gustaría poder ser el árbitro de los torneos que organice el Federación Asturiana de Tenis, ya que colaborar con la federación es otro de sus proyectos. Por si todo esto no fuera suficiente, Paloma sigue relacionada con el mundo del fútbol, ya que forma parte de la Mutualidad de Futbolistas: "Me encargo de seguir cómo van las jugadoras lesionadas". La temporada no hizo más que empezar y a buen seguro que Paloma pasará muchos más días fuera de casa.