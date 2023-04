Asturianos en el Olimpo: homenaje a los pioneros y reivindicación de un mayor apoyo

La asociación Familia Olímpica Asturiana organizó ayer un homenaje a los pioneros del olimpismo asturiano en un acto que contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), así como de Berta Piñán, consejera de Cultura, y Ana González, alcaldesa de Gijón.

Un acto que tuvo momentos para el reconocimiento y otros para la reivindicación. En total, fueron 19 deportistas los homenajeados, aunque una parte importante de ellos lo fue a través de familiares o amigos, ya que han fallecido. Son los casos de Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós olímpico en París 1900 en tiro pichón, el esquiador Jesús Suárez Valgrande en Garmisch Partenkirchen 1936, los boxeadores Enrique Rodríguez Cal en Múnich 1972 y Aurelio Díaz en Londres 1948, el balonmanista José Antonio Roncero en Múnich 1972, el atleta Melanio Asensio en Roma 1960, el piragüista Joaquín Tuya en esos mismos Juegos, los también piragüistas Ramón Menéndez en Múnich 72 y Montreal 76 y Amado Prendes en Montreal 76.

El piragüismo fue el deporte más representado con nada menos que ocho: Herminio Menéndez, que participó en cuatro Juegos Olímpicos: Múnich-72, Montreal-76, Moscú-80 y Los Ángeles-84; Juan Manuel Feliz, actual organizador del Descenso Internacional del Sella, participante en Roma 1960, José Seguín, en Montreal-76, Carlos Prendes, Joaquín Tuya, Amando Prendes y Alejandro Vega en Roma 1960, y Ramón Menéndez.

Completan la lista de homenajeados, la gimnasta Eloísa Marcos, que lo hizo en Montreal-76; el esquiador Manuel García Morán, en Estados Unidos 1960; los balonmanistas Javier García Cuesta, en Múnich-72, Los Ángeles-84, Barcelona-92 y Atlanta-96 (primero como jugador y luego como seleccionador de diferentes países) y Faustino Villamarín en Múnich-72; y el futbolista Secundino Suárez, Cundi en Montreal-76.

"Los actuales éxitos del deporte español le deben mucho a estos pioneros a los que es de justicia homenajear para que no queden en el olvido", manifestó Alejandro Blanco, quien aseguró que él daría un "diez a la participación olímpica asturiana a lo largo de la historia" a la vez que destacó no solo la importancia de los deportistas, si no también la de "entrenadores, directivos, jueces, árbitros y a ese tejido de clubes en toda la región". Alejandro Blanco reiteró "la colaboración al cien por cien del Comité Olímpico Española con este tipo de iniciativas".

Antes del homenaje en sí cuatro destacados deportistas olímpicos, la atleta Ana Amelia Menéndez, el balonmanista Raúl Entrerríos, la regatista Ángela Pumariega y el jugador de voleibol Juan Carlos Robles, junto al periodista Yosu Alonso, mantuvieron un coloquio en el que no solo desgranaron sus vivencias deportivas en los Juegos Olímpicos, si no que también aprovecharon para reivindicar un mayor apoyo a los deportistas en el momento de poner fin a su trayectoria porque prácticamente la totalidad pasan por momentos muy delicados. La potenciación de la Oficina de Atención al Deportista para que haga más fácil el paso del deporte a una vida normal fue uno de los puntos en los que los presentes estuvieron de acuerdo.

Alejandro Blanco destacó los esfuerzos que desde el COE se están haciendo en ese sentido y la importancia "de poner al alcance de los deportistas una formación para cuando acaben su vida activa". Blanco recordó como en España hay "más de 5.000 deportistas de alto nivel y 3.800.000 deportistas federados" El presidente reivindicó que se considere profesionales no solo a los futbolistas, jugadores de baloncesto o de balonmano masculino "si no a todos aquellos que entrenan y cobran por ello una beca".

El máximo dirigente del deporte español hizo un guiño a Raúl Entrerríos. "Yo no hubiese querido que se retirará. Lo quería en París el próximo año", dijo. Y cerró su intervención asegurando que "Asturias lo tiene todo para seguir siendo un referente en el deporte".

A este homenaje le seguirán otros más porque la nómina de olímpicos asturianos es mucho mayor.