Asturias confía en el impulso de Jon Rahm para potenciar la cantera regional

El mundo del golf en Asturias se rinde a Jon Rahm. El golfista vasco, reciente ganador del Maters de Augusta, se está convirtiendo en un referente para los amantes del deporte. Por ello, desde los campos de golf asturianos esperan que el de Barrika sirva, como en su día hicieron Rafa Nadal o Fernando Alonso, para que cada vez más niños decidan apostar por golpear pelotas y acertar en hoyos.

"La figura de Jon Rahm nos va a llevar a caminos insospechados", dice con contundencia Alfredo Álvarez, presidente de la Federación Asturiana de Golf, que cree que ahora los niños y niñas tendrán "un reflejo maravilloso" en el que mirarse. "Aunque llevamos tiempo trabajando en la promoción del deporte, fenómenos como este nos ayuda a seguir creciendo", indica el ovetense, que destaca el buen nivel que hay en Asturias a pesar de no estar entre las comunidades con más practicantes. "Todavía no hemos visto lo mejor de Rahm. Nos va a representar durante muchos años. Va a ser de los mejores", sentencia.

"Para los golfistas que le estuvimos siguiendo es una alegría brutal", asegura Rosario Martínez, presidenta del club de golf de Las Caldas. Además de su excelso palmarés, Martínez destaca los valores humanos que tiene el vasco, lo que hace que "lo acerque más a sus seguidores y que pueda ser un referente para todo el mundo". En la escuela de Las Caldas hay 108 niños y todos ellos están deseando seguir los pasos de su gran ídolo. "Noto que, desde el covid, está aumentando la afición por el deporte. Veo a los alumnos y quieren entrenar e imitar a Rahm. Es parte vital en el boom que poco a poco está viviendo el golf", asegura.

Fernando Álvarez-Lafuente, presidente del club de golf de La Barganiza, lo tiene claro. "Lo de Rahm es un hito enorme", afirma. Para él, figuras como el vizcaíno son clave en el desarrollo del golf. "Todos los chavales que quieren mejorar necesitan un referente que les ayude a mirar adelante. En mi época estaba Seve Ballesteros, ahora Rahm puede convertirse en lo mismo", asegura el ovetense, que cree que gracias a él las nuevas generaciones pueden tener más motivación. Y destaca una anécdota para demostrar la grandeza del vasco: "Me acuerdo cuando vino a Madrid. Estuvo dos horas y media para firmar y hacerse fotos con todos los presentes. Ese gesto dice mucho de él".

"Espero que la gesta de Rahm sirva para que el golf coja un nuevo reimpulso", desea Senén Merino, presidente del club de golf de Castiello. Bajo su punto de vista, en su club todavía no se ha notado una gran subida tras los éxitos del de Barrika. "Todavía no he visto un crecimiento como en la época de Severiano, aunque esta victoria en Augusta puede dar ese empuje", explica el gijonés, que señala que para que pueda haber más niños dentro del deporte se debe involucrar a los colegios, para así fomentar más el deporte. Al hablar de Rahm, no se corta en elogios. "Es un talento generacional. Tiene una cabeza privilegiada y unas condiciones únicas", indica.

Desde el mundo del golf profesional también están asombrados con el rendimiento de Rahm. "Cualquier victoria de Jon crea un poco más de cantera", asegura Alfredo García-Heredia, golfista gijonés del European Tour. Él lo tiene claro. "Dentro de doce o quince años, cuando alguna promesa, espero que asturiana, salga dirá que creció viendo jugar a Rahm", augura el deportista, que indica que Rahm es el vínculo ideal entre las jóvenes promesas y los grandes del golf en España. "Es una persona que siempre tiene palabras de cariño para gente como Ballesteros o Olazábal. Eso hace que los niños se pregunten quienes son y se interese por los pioneros", señala.

María Sierra, gijonesa que está en Estados Unidos jugando al golf, concuerda con su compañero. "Rahm puede animar a los niños a jugar", afirma. Ella cree que se puede repetir el caso de su padre, que fue jugador profesional y se crió viendo a Ballesteros, con el que siente una gran conexión. "Va a influir en el impulso del golf español. Es un ejemplo para todos los que estamos en EE.UU. Ves a alguien que ha venido y ha conseguido triunfar gracias a su trabajo y te da más ganas de conseguirlo", augura la joven, que estuvo al pie del cañón animando a su ídolo.