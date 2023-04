El mejor Pablo Espina está de vuelta

“El regreso de Pablo Espina tras su lesión es de las mejores noticias del mercado invernal”, decía Astur, director deportivo del Avilés, durante el mes de enero. Ha tardado más de lo esperado, pero Espina está de vuelta. El ovetense, que tuvo una lesión en la espalda que le dejó fuera un mes, a lo que luego se sumó una bronquitis, ha ido entrando poco a poco en el equipo, pero ahora ha regresado al lugar que le corresponde: el once titular.

Tras dos titularidades consecutivas, apunta a seguir con su racha en el partido del domingo ante el Burgos B. “Ahora me encuentro al 100%. Llevaba un tiempo entrenando ya con normalidad, esperando la oportunidad para volver a entrar, y por fin la he tenido”, reconoce el mediapunta, motivado por la buena racha que está cosechando el Avilés.

“Ser suplente es parte del fútbol. Hay momentos para todo”, explica Espina, que antes de volver a la titularidad sumó nueve encuentros saliendo desde el banquillo. Él lo ve como algo normal, ya que “el equipo estaba funcionando bien” y, como dice el dicho, lo que funciona mejor no cambiarlo. Eso sí, sus ganas de ayudar, sea como suplente o desde los once elegidos para empezar el encuentro seguía intacta.

“Yo estaba preparado para entrar en cualquier momento y dar lo mejor de mí”, reconoce.

Ahora, de vuelta en los planes de inicio de Cañedo, Espina no puede ocultar su alegría. “Tengo muchas ganas de seguir ayudando en todo lo que me toque”, afirma el blanquiazul, que a pesar de pasar unos meses complicados, siempre contó con la confianza del club. “Desde Astur hasta Diego Baeza, el presidente, me han mostrado su apoyo durante ese periodo. Es algo que se agradece mucho”, confiesa.

Además, el mediapunta destaca el buen ambiente que se vive en el vestuario del Avilés, clave para que todo funcione dentro del equipo. “Todos nos respetamos y sabemos que eso es clave para que haya competitividad. Al final, nos hace mejores a todos. Ese buen rollo es clave para que este año todo este saliendo”, asegura.

Un momento especial para el ovetense fue el partido ante el Valladolid B. Con más de tres mil espectadores en las gradas del Suárez Puerta, Espina salió en la segunda parte y anotó un penalti vital para hacerse con los tres puntos en el tiempo de descuento. “Ese día estaba el partido muy atascado. Cañedo nos dijo que teníamos que dar un empujón al final y eso hicimos. Ese gol fue una suma más para mi confianza personal”, reconoce el futbolista, que ahora se siente muy bien físicamente para el tramo decisivo de la temporada.

Ahora su cabeza está centrada en el Burgos B, próximo rival del Avilés. Aunque los blanquiazules parten con el cartel de favoritos, ya que se miden al penúltimo clasificado, Espina no quiere que nadie se relaje. “Suena a topicazo, lo sé, pero va a ser un partido muy complicado. Nosotros no sentimos ese favoritismo, pero desde fuera sí que se puede vender ese sentimiento. No nos podemos engañar, ellos quieren demostrar que son buenos jugadores y vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel”; señala el mediapunta.

Para visitar tierras burgalesas los blanquiazules no podrán contar con Jorge Fernández, sancionado por acumulación de tarjetas, lo que da muchas posibilidades a que sume su tercera titularidad consecutiva. “Eso se lo tienes que preguntar a Cañedo, yo respeto las decisiones que el tome”, bromea Espina, que tras pasar unos meses complicados vuelve a sonreír y a sacar su mejor fútbol.