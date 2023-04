La revolución de Manel surte efecto: el cambio de sistema que devolvió a la victoria al Marino

A veces los cambios son obligatorios en el fútbol. Si no que le pregunten a Manel Menéndez. El técnico avilesino, que estaba viendo como su equipo se empezaba a caer después de tres derrotas consecutivas, decidió echar mano de su pizarra. Por ello, el Marino, en su última victoria balsámica ante el Palencia, formó con un novedoso sistema en el libreto de Menéndez, un 5-3-2 que volvió a sacar el mejor nivel de los gozoniegos. Ahora, en el duelo ante el Valladolid B, todo apunta a que se repetirá una fórmula que por ahora está siendo ganadora.

Aunque el Palencia es el tercer equipo menos goleador del grupo, el Marino decidió proteger su propia área antes que amenazar a sus rivales. Por ello, Menéndez dejó en el banquillo a Vanderson y a Nacho Matador, para darle una vuelta a su engranaje en ataque. El extremo brasileño dio entrada a Guaya, para tener un hombre más en la línea de centrales, y el centrocampista gijonés dejó su puesto a Guille Pinín, para así tener piernas frescas en la medular. El experimento no pudo funcionar mejor. Tras encajar en cuatro partidos consecutivos, de los cuales tres acabaron en derrota, el Marino consiguió por fin volver a dejar su portería a cero, y con ello volver a la senda de la victoria. El único debe que tiene el nuevo sistema de Manel Menéndez es que se carga a uno de los hombres más en forma del Marino, Vanderson. El extremo, que llegó al equipo gozoniego en este mercado de invierno tras no tener ficha con el Avilés, suma cuatro tantos en once encuentros, de los cuales solo en siete de ellos ha salido como titular. Su coto de caza suele ser la banda derecha, por lo que al apostar por un esquema que da la amplitud a los carrileros, Menéndez ya no utiliza jugadores en ataque en esa posición. El brasileño, si quiere seguir siendo determinante, solo tiene una opción: o centrar su posición o revolucionar los encuentros desde el banquillo.

Ahora el conjunto gozoniego tiene un aprueba de altura. Este domingo visita Miramar el Valladolid B, equipo que está peleando por los puestos de play-off y que cuenta con el mejor ataque de todo el grupo. Sus 42 goles a favor en 29 encuentros pueden generar cierto pánico en la defensa marinista, pero visto el gran funcionamiento del nuevo esquema poco hay que temer. Con el centro del campo bien armado con Lora dirigiendo las operaciones, el Marino puede respirar al ver una línea defensiva bien plantada con Guaya, Miguel Prado y Trabanco, que dan mucha seguridad a la hora de cortar jugadas aéreas. Si a eso se le suma acierto en ataque, los marinistas pueden soñar con una nueva victoria que los aúpe en la clasificación.