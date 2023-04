El Círculo Gijón, con la plantilla al completo y la mente puesta en la final a cuatro

El Círculo Gijón sabe que jugará la final a cuatro previa a la fase final de la Liga EBA y, aunque aún quedan dos jornadas de la Liga regular, el equipo trabaja desde hace semanas con la mente puesta en esa cita que tendrá lugar en Getxo.

"No sabemos la posición en la que acabaremos, segundos o terceros, ni el rival que tendremos, pero trabajamos para llegar lo mejor posible a esa fase. Hicimos una mini pretemporada con mucha carga de trabajo y sesiones muy largas para reducirlas a medida que se acerca esa fase y llegar con chispa y en el mejor momento de forma que podamos. Nos vamos a jugar todo porque o ganas, o te vas para casa", apunta Nacho Galán, entrenador del equipo gijonés. Un trabajo que no es solo físico y técnico, "hay que estar preparados mentalmente, es importante que no nos pueda la ansiedad o el miedo", advierte.

Si todo se desarrolla sin sorpresas, el Círculo acabará tercero de su grupo, lo que le enfrentará al segundo del otro, Getxo, que además es el que organiza esa final a cuatro. Para el técnico gijonés, "jugar contra el equipo de casa es un arma de doble filo. Ellos están acostumbrados a jugar allí y tendrán a su afición apoyándoles, pero tendrán una responsabilidad extra. El tercer clasificado del otro grupo puede ser el filial del Bilbao de ACB o el del Burgos de LEB Oro, que son dos grandes equipos y con jugadores muy talentosos. Si no se han clasificado primeros o segundos es porque a lo largo de la Liga hubo partidos en los que no pudieron contar con sus mejores hombres porque estaban con los primeros equipos. Esos rivales probablemente vayan a ser más complicados que el propio Getxo. Lo que sí me gustaría saber cuanto antes es en qué posición quedo, si puede ser este fin de semana mejor", indica Galán.

Según Galán, "el equipo está bien y en un momento óptimo de forma, aunque un golpe o un esguince lo puedes tener en cualquier momento. Tácticamente lo que estamos haciendo es limando detalles porque conocemos bien todos los sistemas".

Tanto para el entrenador como para el base Samu Barros no es una decepción no haber quedado primeros porque "la Liga es muy larga hay equipos muy fuertes, hubo lesiones... Chantada ha hecho una gran temporada y contra Marín ganamos un partido por dos puntos y perdimos el otro por tres, así que ellos están por delante por tan solo un punto. Jugar esta fase previa es una prueba de fuego. Chantada va a estar dos semanas sin jugar y eso no se si les afectará", manifiesta el base.

Por su parte, el pívot Filip Knezevic destaca que "estamos en el momento más importante de la temporada, perfeccionado detalles en los que podía haber algunas dudas para evitar sorpresas en los partidos que tenemos por delante. Respetamos mucho a los próximos dos rivales que nos quedan de la Liga regular. El último será en León, donde va mucha gente que apoya mucho a su equipo y eso tiene que servirnos como una prueba de lo que nos vamos a encontrar en Getxo. Por eso lo vamos a afrontar muy concentrados".