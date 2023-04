Los olvidados de Cañedo

«Tengo 22 jugadores disponibles y todos ellos tienen siempre las mismas posibilidades de participar». Esta frase, que Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, no se cansa de repetir en las ruedas de prensa, tiene que sentar como un puñal a cinco jugadores de la plantilla blanquiazul. Sí que es cierto que el técnico blanquiazul suele hacer rotaciones en su once, sobre todo del centro del campo para adelante, pero, aunque cuenta con una lista larga de piezas, hay algunas de ellas que apenas están contando con protagonismo. Álvaro Fernández, Prendes, Guram, Valcarce y Ortiz no han disputado un solo minuto desde el mes de marzo, y dos de ellos llevan sin jugar desde mediados de enero.

El caso que más llama la atención es el de Valcarce. El extremo del Bierzo llegó en este mercado invernal avalado por su gran experiencia, ya que cuenta con una dilatada carrera en Segunda División defendiendo los colores de Numancia y Ponferradina. Pero su llegada a Avilés está siendo complicada. Aunque contó con ciertas oportunidades, su paso como blanquiazul parece marcado por un error que cometió ante el Arenteiro. Valvarce tuvo la ocasión de anotar un tanto que, a la postre, podría haber supuesto el triunfo de los avilesinos, pero acabo errando el disparo a pesar de estar prácticamente sobre la línea de gol. Desde ese fallo, Cañedo decidió apostar por él como titular en el siguiente partido ante el Vetusta, pero en el descanso le sacó del terreno de juego. Desde entonces no ha vuelto a jugar. Álvaro Fernández y Ortiz están siendo víctimas de la exigente competencia que existe en el Avilés. Ambos llegaron en el mercado invernal con una misión que, de primeras, iba a hacer que contasen con poco protagonismo. El primero llegó tras la salida de Saldaña, y aterrizó en la Villa del Adelantado para darle descanso a Davo, uno de los grandes pilares de Cañedo. Solo un golpe del ovetense en el duelo ante la Gimnástica de Torrelavega le dio minutos al guardameta madrileño, pero para el siguiente duelo uno de los veteranos de la plantilla avilesina ya estaba de vuelta. Con el cambio de posición de Natalio, Primo se quedó como único delantero, por lo que Astu, director deportivo blanquiazul, decidió hacerse con Ortiz como cedido, para tener más competencia arriba. El problema para el andaluz es que el delantero cántabro está firmando los mejores números de su carrera y está en un estado de forma pletórico, lo que hace que Cañedo ni se planteé dejarle en el banquillo. El punta salió como titular ante el Vetusta, ya que Primo estaba sancionado, pero desde ese momento no ha vuelto a tener más oportunidades. Caso a parte son Prendes y Guram. Ambos jugadores llevan desde principio de temporada bajo las órdenes del entrenador ovetense, pero si protagonismo es casi nulo. El central avilesino, que la temporada pasada ya defendió los colores blanquiazules, ha salido como titular en cinco ocasiones este año, pero desde la llegada de Mayorga ha sido uno de los descartes habituales de Cañedo en sus convocatorias. Guram es de lejos el hombre que menos cuenta en los estratagemas del Avilés. El georgiano ha disputado 65 minutos, repartidos en seis encuentros en los que todo salió como suplente. El Avilés está inmerso en la parte clave de su temporada y Cañedo ya no tiene tiempo para experimentos. El ovetense ha creado un grupo de confianza de 17 jugadores con los que va rotando en sus onces, pero se ve como ya todo el mundo no puede contar con oportunidades. Los blanquiazules se juegan las castañas y cada punto es oro a la hora de luchar por el ascenso, por lo que no se debe cambiar lo que funciona.