Los salvadores del Unión Financiera: estos dos jugadores han anotado goles claves para la salvación de los ovetenses

"Lo mío fue casualidad, el especialista en minutos finales es Rubén", bromea Nacho Huerta, extremo derecho del Unión Financiera Base Oviedo. El ovetense, junto a Rubén Menéndez, lateral, han sido claves en los últimos puntos del conjunto carbayón. Tanto Menéndez contra el Alicante como Huerta ante el Ibiza anotaron el último gol de los ovetenses en el instante final para que ambos encuentros terminasen en empate. "Esperemos no seguir con esta racha, porque nuestros corazones no dan abasto", dicen los dos salvadores del Base.

"Nos pusimos a atacar con los siete jugadores. Al principio me coloqué yo en el centro, pero vi que Vlady se incorporaba al ataque. Me coloqué en derecha, la defensa se basculó demasiado y aproveché para colarme y meter gol", narra Menéndez, el primero en salvar a los ovetenses. Aunque estaba con la adrenalina por las nubes, el lateral tuvo la sangre fría para controlar el tiempo del ataque, para así no dar una oportunidad final a sus rivales. "Me acuerdo que la última vez que miré el marcador quedaban 17 segundos. Yo solo tenía una cosa en mente: meterla", confiesa.

A pesar de la alegría que supone lograr un tanto en los instantes finales, Menéndez terminó con un sabor de boca agridulce. "Hubiese sido más locura si acabásemos ganando el partido. Al final solo sirvió para sacar un punto. Viéndolo en frío sí que te das cuenta que es complicado de conseguir", reconoce el lateral, algo con lo que concuerda Huerta, que anotó el penalti final que dio el empate al Base en su visita al Ibiza. Lo suyo fue pura casualidad. "Normalmente los penaltis nos los turnamos Raúl Blanco y yo. Tuve la suerte de que me tocó sentenciar a mí", confiesa el ovetense, que cree que ese tanto final fue justo, ya que "merecíamos un empate sí o sí".

A pesar de la presión del momento, Huerta no tuvo dudas. "Siempre te pones un poquito nervioso, pero a fuerza de tirarlos aprendes a relativizarlo", señala el extremo, contento por salvar un punto en una visita complicada.

Ahora el Unión Financiera se enfrenta en casa al Sant Quirze, último clasificado de la fase de descenso en la que están inmersos los carbayones. "Va a ser un partido muy complicado, vienen de ganar al Zarautz, equipo contra el que nosotros perdimos", indica Menéndez. "Ahora todos los equipos van a muerte. Ya no queda nada y todos se la juegan. No hay partido fácil", añade Huerta. Eso sí, ambos esperan que el partido se resuelva a favor de los locales, y a poder ser, sin tener que esperar hasta el último minuto. "Ojalá sea un partido tranquilo, pero lo dudo mucho. Ya hemos avisado de que pongan desfibriladores en las gradas, por si acaso", dicen entre risas los dos jugadores.