Arenas, ante su pasado: el técnico ovetense se enfrenta al equipo que le despidió a mitad de temporada

Guillermo Arenas, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, desearía que la LEB Oro fuese como Madrid, donde nunca te cruzas con tu ex. Pero la competición no funciona así y hoy a las 19.00 horas (Vinx y LaLiga SportTV) tendrá que hacer de tripas corazón para visitar al Ourense, equipo que le despidió a mitad de temporada tras, precisamente, caer ante el conjunto carbayón. "Mi cabeza está más centrada en nuestros problemas que en ver si es un partido especial o no", confiesa el ovetense, que espera poder vengarse de su ex con una victoria que encarrile su permanencia.

"Evidentemente es un encuentro distinto. Son los jugadores con los que trabajé desde la pretemporada y tengo un gran recuerdo de ellos", reconoce Arenas, que lamenta que, aunque todos estaban poniendo de su parte para que todo fuese bien, "no pudo ser". "Ahora mismo mi cabeza está en Oviedo. Prefiero centrarme en las cosas que pueden influir en mi equipo antes de pensar en el reencuentro", señala el técnico, que cree que el Ourense ha cambiado mucho desde que el dirigía al equipo. "Con las llegadas han ganado muchísimo en ataque", destaca el preparador, que avisa del peligro que tiene el conjunto gallego desde la línea de tres puntos, donde cuenta con hasta cinco jugadores por encima del 35% de acierto. Arenas quiso poner el foco en Stojan Gjuroski, ala-pívot que ha elevado el techo de su rival. "Cuando ha vuelto de su lesión es cuando mejor les está yendo todo", analiza Arenas, que opina que el normacedonio ha permitido que el resto de jugadores del Ourense pueda aumentar su aportación. Además, el técnico quiso destacar el potencial de Fran Pilepic, escolta al que "se le caen los puntos". "Que no nos extrañe que, aunque lo intentemos parar de todas las maneras posibles, nos meta 14 puntos", indica. Pasando a hablar del Alimerka Oviedo Baloncesto, Arenas manifestó su satisfacción al tener una semana tranquila, sin problemas físicos de ningún tipo. "El equipo ha entrenado bien. Ahora mismo todos estamos concienciados de que cada partido es importante y que vamos a sufrir hasta el final", comentó el técnico, que ve que su plantilla tiene un ánimo diferente para afrontar el tramo clave de la temporada. Para sacar un buen resultado, el ovetense piensa que sus jugadores deben de conocer que el Ourense va a salir con todo a por el encuentro. "Si ellos consiguen ganarnos ya tendrán la permanencia casi certificada y no tendrán que pensar en nada más. El equipo tiene que tener eso claro y ver que saber que ellos van a salir fuerte a por el partido", señaló. Lo cierto es que el Oviedo Baloncesto necesita una victoria que les permita respirar con tranquilidad. Los carbayones tienen solo una victoria de margen sobre el descenso, por lo que un triunfo en tierras gallegas se antoja como clave para cerrar la temporada con tranquilidad. El Ourense, por su parte, marcha 12.º, con dos victorias más que los ovetenses.